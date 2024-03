Medien: PSG-Boss für Mbappé-Abgang verantwortlich

IMAGO/Valentina Claret

Kylian Mbappé wird Paris im Sommer verlassen und wahrscheinlich zu Real Madrid wechseln

Frankreichs Superstar Kylian Mbappé wird Paris Saint-Germain nach der Saison 2023/24 verlassen und allem Anschein nach zu Real Madrid wechseln. Der Transfer ist zwar noch nicht abgewickelt, soll aber nur noch eine Frage der Zeit sein. Die Sportzeitung "L'Équipe" will wissen, was den 25-Jährigen letztlich zu dem Schritt bewogen hat.

Bei Paris Saint-Germain genoss Kylian Mbappé in den letzten Jahren einen Freifahrtschein. Der Superstar kassierte vom Klub nicht nur Unsummen, sondern durfte auch ein Wörtchen in den Transferplanungen mitreden. Bis zur Ankunft von Luis Enrique im vergangenen Sommer durfte sich der 25-Jährige zudem auch unter sämtlichen PSG-Trainern völlig frei auf dem Platz ausleben.

Am Ende war aber all das nicht genug. Mbappé wird den Verein im kommenden Sommer übereinstimmenden Meldungen zufolge verlassen und sich Real Madrid anschließen. Seine Beweggründe dafür will die Sportzeitung "L'Équipe" erfahren haben.

Hat der PSG-Boss seine Versprechen gebrochen?

Demnach ist zu einem großen Teil PSG-Klubchef Nasser Al-Khelaifi für den Mbappé-Abschied verantwortlich. Er habe einige gegenüber Mbappé im Jahr 2022 getätigte Versprechen nicht eingehalten, schreibt das Blatt, das die sportliche Planung des Klubs nennt, ohne auf weitere Einzelheiten einzugehen. Ob damit Spielertransfers oder aber die Einstellung von Luis Enrique gemeint ist, kann daher nur spekuliert werden.

In den Fokus rückt dadurch zwangsläufig auch Sportchef Luis Campos, auf dem Papier der entscheidende Mann bei der Kader-Planung. Laut "L'Équipe" steht bereits so gut wie fest, dass er seinen Posten räumen muss, sobald der Abschied von Mbappé offiziell verkündet wird.

Paris will weitere Mbappé-Störfeuer vermeiden

Wann dies passieren wird, ist noch unklar. Es heißt, dass die Pariser allen voran die Entwicklung in der aktuellen Champions-League-Saison abwarten wollen, bis sie die sprichwörtliche Bombe platzen lassen. In der Königsklasse rechnet sich PSG in diesem Jahr gute Chancen auf den Titel aus. Diese Mission soll nicht durch weitere Mbappé-Störfeuer behindert werden.

Das Finale der Champions League findet in diesem Jahr am 01. Juni in London statt. Sollten die Pariser dabei sein, wird die offizielle Bestätigung des Mbappé-Abschieds wohl noch länger auf sich warten lassen.