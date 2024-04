Hier schlägt der VfB alle europäischen Top-Teams

IMAGO/imageBROKER/Michael Weber

In Stuttgart herrscht derzeit Partystimmung um den VfB

Der VfB Stuttgart marschiert in großen Schritten in Richtung Champions League. In einer Statistik liegt der Bundesligist jetzt schon von allen Top-Teams in Europa ganz vorne.

Es riecht nach Königsklasse im Ländle. Fünf Spieltage vor Saisonende steht der VfB Stuttgart auf Rang drei. Sieben Punkte beträgt der Vorsprung auf Platz fünf in der Bundesliga. Und unter Umständen reichen sogar Platz fünf oder sechs (hier geht es zur Aufschlüsselung) zur Qualifikation für die Champions League.

Die Chancen stehen also sehr gut, dass sich die Schwaben in der kommenden Saison mit der Crème de la Crème im neuen Format der Champions League (mindestens acht Spiele) messen werden.

In einer Statistik rangiert der VfB Stuttgart sogar jetzt schon in allen Top-5-Ligen (Bundesliga, Premier League, La Liga, Serie A, Ligue 1) in Europa an der Spitze.

VfB Stuttgart: Hohe Ballgewinne, viele Tore

Kein anderes Team in Europas Top-Ligen erzielte laut Statistik-Dienstleister "Opta" mehr Tore nach hohen Ballgewinnen wie der VfB Stuttgart.

11 - Der VfB Stuttgart erzielte von allen Teams aus Europas fünf großen Ligen in dieser Saison die meisten Tore nach hohen Ballgewinnen (11, vor Napoli und Manchester City mit 10). Furchtlos. pic.twitter.com/Ejxhorpixv — OptaFranz (@OptaFranz) 16. April 2024

Definiert sind die "hohen Ballgewinne" demnach mit der Zone bis zu 40 Meter bis zum Tor des Gegners. Schon elf Mal traf der Klub nach einer solchen Balleroberung anschließend ins Tor. Damit steht der VfB vor Pep Guardiolas Manchester City und der SSC Neapel, die jeweils auf zehn Treffer kommen.

Diese Statistik ist ein Verdienst der offensiven und Pressing-lastigen Spielweise des VfB unter Trainer Sebastian Hoeneß. Die Schwaben laufen ihre Gegner meist sehr hoch an und setzen auf aggressives Gegenpressing. Mit dieser von Roberto De Zerbi inspirierten Spielweise führte Hoeneß den Klub vom Relegationsplatz auf den aktuell dritten Rang.

Einen sehr großen Anteil an den Toren hat das Sturm-Duo Serhou Guirassy und Deniz Undav. Gemeinsam erzielten die beiden Angreifer 41 Liga-Tore: Guirassy 25, Undav 16. Kein anderes Duo in der VfB-Geschichte markierte mehr Treffer. Guirassy knackte beim 3:0 gegen Eintracht Frankfurt zuletzt den Vereinsrekord von Mario Gomez (24 Treffer).