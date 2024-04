Bayern chancenlos? Reds-Legende sieht Real auf anderem Level

IMAGO/Mike Egerton

Real Madrid wartet im CL-Halbfinale auf den FC Bayern

Im Halbfinale der Champions League kommt es zu einem der Klassiker der Fußballgeschichte: Der FC Bayern fordert die Königlichen aus Madrid heraus. Geht es nach Liverpool-Legende Jamie Carragher, sollten sich die Münchner vor den Duellen gegen Real besser ganz warm anziehen.

Sie haben es schon wieder getan. Wie so oft in ihrer Historie. Im Rückspiel gegen Manchester City war Real Madrid lange Zeit die unterlegene Mannschaft. Am Ende aber fand das erfahrene Star-Ensemble der Königlichen einen Weg, sich doch noch durchzusetzen. Ein Bild, das die Fans aus den letzten Jahrzehnten zu Genüge kennen.

Liverpool-Legende Jamie Carragher wundert das nicht. Auch er hat den "Mythos Real" oft genug am eigenen Leib zu spüren bekommen. "Ich habe es schon oft gesagt: Die Mannschaft, die die Champions League gewinnt, ist nicht unbedingt die beste Mannschaft. Und bei Real Madrid haben wir es oft gesehen. Sie finden einfach einen Weg, zu gewinnen", schwärmte der Engländer bei "CBS" von den Königlichen.

Real auf einem "anderen Level" als der FC Bayern?

Real Madrid habe einfach "etwas Besonderes", legte Carragher nach. "Wie sie den Gegner im Griff haben, die Mentalität und die Überzeugung, dass sie die beste Mannschaft in Europa sind. Und hier haben sie Manchester City geschlagen und dabei in der 12. Minute ihren letzten Schuss auf das Tor abgegeben. Vor ein paar Jahren haben sie Manchester mit zwei Toren in der Nachspielzeit geschlagen. Da gibt es einfach etwas mit Real Madrid und diesem Wettbewerb, das sie auf ein völlig anderes Level als alle anderen hebt", schwärmte der frühere Profi.

Hätte man das Rückspiel zwischen Real und ManCity gesehen, ohne die Namen der Mannschaften zu wissen, "hätte man gedacht, dass das glücklichste Team der Welt weitergekommen ist. Aber wir wissen, dass es Real Madrid ist. Und das ist es, was sie machen", verneigte sich Carragher vor dem Rekordsieger der Königsklasse.