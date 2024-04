ManCity hat schon Guardiola-Erbe im Auge

IMAGO/Paul Terry

Endet Pep Guardiolas Amtszeit bei Premier-League-Gigant Manchester City?

2025 könnte nach dann neun Jahren die Ära von Pep Guardiola bei Manchester City enden. Für diesen Fall hat der Premier-League-Gigant offenbar bereits einen Nachfolgeplan in der Schublade.

Laut "Daily Mirror" beobachten die Verantwortlichen die Entwicklung von Trainer-Aufsteiger Michel Sanchez vom FC Girona.

Guardiolas 48 Jahre alter Landsmann leitet beim Underdog in La Liga derzeit herausragende Arbeit. Hinter Real Madrid und dem FC Barcelona ist Girona derzeit die dritte Kraft in Spaniens höchster Spielklasse. Sieben Punkte mehr als der Tabellenvierte Atlético Madrid sammelte Michels Team in den bisherigen 32 Saisonspielen bereits.

Kein Wunder also, dass es der Coach bereits auf den Zettel mehrerer Top-Klubs geschafft hat - darunter nun offenbar auch ManCity.

Die Weg für die Vereinsbosse wären in diesem Fall kurz: Die aus Abu Dhabi finanzierte City Football Group hält seit 2017 auch Anteile am FC Girona. Die Chancen, Michel im Falle eines Guardiola-Abgangs verpflichten zu können, dürften also sehr gut stehen.

Premier League: Kehrt Pep Guardiola dem Vereinsfußball den Rücken?

In englischen Medien hieß es zuletzt mehrfach, der 53-Jährige werde seinen im Sommer 2025 auslaufenden Vertrag bei ManCity nicht noch einmal verlängern. "Football Insider" schrieb unter Berufung auf "gut platzierte" Quellen, Guardiola könne stattdessen nach dem Vorbild Jürgen Klopps zunächst eine Auszeit vom Trainerjob einlegen.

Danach könnte der frühere Chefcoach des FC Bayern und des FC Barcelona seine erste Station bei einer Länderauswahl antreten. In Brasilien und auch in England wurde Guardiola in der Vergangenheit bereits mehrfach als Nationaltrainer gehandelt.

Der Ex-Profi hatte 2016 seinen Vertrag beim FC Bayern auslaufen lassen und war zu ManCity gewechselt. Dort prägt Guardiola seitdem eine Erfolgsära. Unter anderem fünf englische Meisterschaften, zwei Pokalsiege, vier Erfolge im Ligapokal sowie den Champions-League-Titel 2023 holten die Skyblues unter seiner Regie.