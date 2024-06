Can und Co. scherzen beim Mannschaftsfoto-Shooting

SID/Koch/SID

Mannschaftsfoto der DFB-Auswahl in Herzogenaurach

Julian Nagelsmann kann beim Eröffnungsspiel der Heim-EM gegen Schottland am Freitag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in München aus dem Vollen schöpfen. Der Bundestrainer begrüßte am Donnerstag im Turnierquartier in Herzogenaurach alle seine 26 Nationalspieler samt Nachrücker Emre Can zum Abschlusstraining.

Can war am Mittwochabend als Ersatz für den erkrankten Aleksandar Pavlovic ins "Base Camp" gereist.

"Captain! Schön, dass du da bist!", wurde der Kapitän von Champions-League-Finalist Borussia Dortmund von Klubkollege Niclas Füllkrug begrüßt, mit dem er anschließend beim Abendessen zusammensaß.

Am Donnerstag standen Can, Füllkrug und Co. zunächst für das obligatorische Mannschaftsfoto Modell. Can schob Jamal Musiala in Position. Füllkrug fragte nach der Anweisung des Fotografen, die erste Reihe solle die Hände auf die Knie legen, scherzhaft: "Bei mir oder beim Nachbarn?"

Die Aufnahme war für Mittwoch geplant gewesen, musste wegen Pavlovics Ausfall und der Nachnominierung von Can aber um 24 Stunden verschoben werden.

Nach Foto und Training ging es für die DFB-Auswahl an den Spielort München, wo sie 15 Fahrminuten entfernt von der Arena logiert. Am Abend (18.45 Uhr) steht dort die Pressekonferenz mit Nagelsmann und Kapitän Ilkay Gündogan an.