Wird ein TV-Experte Kölns Talente-Manager?

Herbert Bucco via www.imago-images.de

Sascha Bigalke hospitierte 2021 beim 1. FC köln unter dem damaligen Trainer Steffen Baumgart

Beim 1.FC Köln geht es rund: Neben einigen Vertragsverlängerungen und einem hitzigen Mitgliederstammtisch wurde mit Talent Mansour Ouro-Tagba sogar ein neuer Spieler vorgestellt, den man aufgrund der immer noch gültigen Transfersperre aber direkt wieder verleihen muss. Nun geistert ein weiterer Name ums Geißbockheim herum - für eine Position abseits des Rasens.

Dabei handelt es sich um den Sascha Bigalke. Der ehemalige Profifußballer ist vor allem durch seine Funktion als Experte bei Streaming-Anbieter "DAZN" bekannt und könnte nun auch beim FC eine Anstellung erhalten. Worum geht es dabei?

Dass der 1.FC Köln in Deutschland eine der besten Talentschmieden hat, ist unstrittig. Trotzdem schaffen viel zu wenige dieser Talente den Sprung in die erste Mannschaft oder werden sogar von anderen Vereinen weggekauft. Ein prominentes Beispiel dafür ist Florian Wirtz.

Um den Top-Talenten den Sprung in die erste Mannschaft zu erleichtern, soll am Geißbockheim eine neue Position geschaffen werden. Ein Talente-Manager soll sich intensiv um die jungen Spieler kümmern, die Kommunikation soll stets aufrecht erhalten bleiben. Dies gab Sport-Geschäftsführer Christian Keller am vergangenen Mittwoch auf dem Mitgliederstammtisch bekannt.

Keller: "Wir müssen die jungen Spieler im Übergang natürlich auch besser betreuen. Da prasseln viele Sachen auf die Jungs ein, die sie noch nicht kennen, weil Profi-Fußball etwas anderes ist als hochklassiger Nachwuchsfußball. Dafür haben wir strukturelle Voraussetzungen geschaffen, indem wir unter anderem ab Sommer einen Extra-Mitarbeiter dafür einstellen, der alles, was rund um die jungen Spieler auf und abseits des Fußballplatzes passiert, noch besser betreut."

Bisher hatte sich vor allem Co-Trainer André Pawlak um die jungen Talente gekümmert, der jedoch zum DFB abgewandert ist.

1. FC Köln: Ex-Profi soll sich um Effzeh-Talente kümmern

Keller ließ wissen, dass es sich bei der Besetzung der Rolle um einen Ex-Profi handle, da dieser "das alles durchgemacht hat und den Spielern noch wertigere und permanentere Ratschläge geben kann als es die Trainer im Alltag können."

Bigalke würde auf dieses Profil passen. Der ehemalige Mittelfeldspieler hatte von 2012 bis 2014 beim FC gespielt, war jedoch lange aufgrund eines Kreuzbandrisses verletzt und absolvierte nicht viele Spiele für den Klub.

Noch vor seinem Karriereende 2021 bei der SpVgg Unterhaching, hatte der heute 34-jährige die A-Lizenz für Trainer erlangt und betreute den Hamburger Nachwuchs. Zudem kennt Bigalke die Strukturen am Geißbockheim durch seine Zeit als Spieler – und durch seine Zeit als Hospitant unter Steffen Baumgart im Jahre 2021.