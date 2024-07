Vargas sieht Titelchance für die Schweiz

IMAGO

Ruben Vargas erzielte gegen Italien das 2:0

Erst Italien, dann England? Nach dem Überraschungssieg gegen den Titelverteidiger traut der Schweizer Nationalspieler Ruben Vargas den Eidgenossen bei der Fußball-EM sogar den ganz großen Wurf zu.

Auf die Frage, ob für die Schweizer nach dem Achtelfinal-Erfolg gegen Italien (2:0) alles möglich sei, sagte der Angreifer des FC Augsburg im "ran"-Interview: "Ja, auf jeden Fall."

Bei solch großen Turnieren habe man "immer schon außergewöhnliche Dinge gesehen", sagte Vargas, der sich mit der Schweiz in der vermeintlich leichteren Hälfte des Turnierbaums befindet und im Viertelfinale am Samstag (18:00 Uhr) in Düsseldorf auf die bislang weitgehend enttäuschenden Engländer trifft: "Natürlich wissen wir, dass jedes Spiel nicht einfach wird. Unsere Leistung muss stimmen. Es spielt eigentlich keine Rolle, wer der Gegner ist."

Vargas hatte gegen Italien kurz nach der Pause den Treffer zum 2:0 erzielt.