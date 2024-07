Italien-Shootingstar mit Bayern in Verbindung gebracht

IMAGO/Fabio Ferrari/LaPresse

Ist Riccardo Calafiori (M.) einer für den FC Bayern?

Riccardo Calafiori vom FC Bologna zählte in der italienischen Nationalmannschaft zu den wenigen positiven Überraschungen. Nun fiel der Name des Verteidigers rund um den FC Bayern.

Innenverteidiger-Talent Riccardo Calafiori wird von der Münchner "tz" lose mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.

Der 22-Jährige hat sich mit starken Auftritten bei Überraschungsmannschaft FC Bologna in der italienischen Nationalmannschaft festgespielt. Bei der Europameisterschaft kam Calafiori in allen drei Gruppenspielen zum Einsatz, im Achtelfinale gegen die Schweiz (0:2) fehlte er allerdings gelbgesperrt.

Mit seinen jüngsten Leistungen im Klub und in der Nationalelf hat sich der Abwehrspieler Berichten zufolge auf den Zettel einiger Topklubs in Europa gespielt. Ob auch der FC Bayern ein Auge auf Calafiori werfen wird, hängt laut "tz" davon ab, ob die Münchner in den Verhandlungen mit Bayer Leverkusens Jonathan Tah zu einem positiven Ende kommen.

40 Millionen Euro für Italien-Verteidiger Calafiori?

Denn: Nach der Verpflichtung von VfB Stuttgart Hiroki Ito will der Bundesliga-Dritte der vergangenen Saison dem Vernehmen nach einen weiteren Innenverteidiger unter Vertrag nehmen. Abwehrspieler Matthijs de Ligt könnte es im Gegenzug im Sommer zu einem anderen Klub ziehen, "Sky" berichtete zuletzt, dass die Münchner bei einem Angebot ab 50 Millionen Euro plus Bonuszahlungen gesprächsbereit seien.

Im Fall von Riccardo Calafiori müsste sich der FC Bayern, sofern überhaupt Interesse besteht, aber wohl auch gegen namhafte Konkurrenz durchsetzen. Laut der "Gazzetta dello Sport" denken etwa Champions-League-Sieger Real Madrid und Serie-A-Rekordmeister Juventus Turin über einen Transfer nach, auch mehrere Vereine aus der englischen Premier League sollen den Youngster im Blick haben.

Derweil ist es nach Einschätzung von Transfer-Insider Fabrizio Romano unwahrscheinlich, dass der Defensivspieler über den Sommer hinaus beim FC Bologna bleibt. Angeblich müssen 40 Millionen Euro an Ablöse gezahlt werden.