Mentor sicher: Für Ronaldo bald kein Platz mehr

IMAGO/Grzegorz Wajda

Cristiano Ronaldo steht mit Portugal bei der EM im Viertelfinale

Eine portugiesische Nationalmannschaft ohne Cristiano Ronaldo? Für viele Fans kaum vorstellbar. Der frühere Mentor von CR7 ist allerdings sicher, dass die EM 2024 in Deutschland Ronaldos letztes Hurra im Trikot der Selecao ist.

"Der Fußball wird in den nächsten Jahren noch schneller und athletischer. Dazu werden die Räume für zentrale Stürmer immer enger. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Cristiano Ronaldo bei der nächsten WM noch dabei sein wird", sagte Sir Alex Ferguson der "Sport Bild". Das nächste Weltturnier findet 2026 in den USA, Mexiko und Kanada statt.

Für einen Stürmer sei es schwerer als für Abwehrspieler bis ins hohe Profialter "noch auf höchstem Niveau zu spielen", so der Schotte. Ferguson hatte Ronaldo einst als Teammanager von Manchester United 2003 von Sporting in die Premier League geholt.

"Ich war wie ein Vater für ihn", erinnerte sich Ferguson an die Zeit. Ronaldo spielte bis 2009 für Manchester United, ehe er für die damalige Rekordablöse von 94 Millionen Euro zu Real Madrid wechselte.

Ronaldo gewann sowohl mit United als auch mit Real die Champions League, mit der portugiesischen Nationalmannschaft wurde er 2016 nach zuvor vielen Enttäuschungen Europameister.

Ronaldo kann ohne Tore nicht schlafen

"Der eine oder andere Titel mehr würde keine große Bedeutung mehr für ihn haben. Denn er hat eine einzigartige Karriere hingelegt. Er gehört zu den größten Fußballern aller Zeiten", adelte Ferguson seinen früheren Spieler.

Der 82-Jährige erinnerte sich auch an Ronaldos legendären Ehrgeiz. "Er war fast immer der Erste beim Training – und er war der Letzte, der ging. Ich weiß noch, als er nach einem Training bei heftigem Regen zu mir sagte, während die anderen schon in der Kabine waren und der Platz geschont werden sollte: 'Sorry Boss, ich möchte weiter Einzeltraining machen, dann gehen wir eben auf den Kunstrasen.'"

Ronaldo gehöre zu den Spielern, "die nachts nicht schlafen können, wenn sie nicht getroffen haben", so Ferguson.