EM-Fanzone in München gesperrt

Die Fanzone in München bleibt am spielfreien Sonntag geschlossen

Die Fanzone in München bleibt am spielfreien Sonntag witterungsbedingt geschlossen.

Wie die Stadt München mitteilte, gibt es kein Programm in der Fanzone und die Partnerstände öffnen aufgrund der schlechten Wetteraussichten nicht. Die Gastro sei teilweise geöffnet.

Am Montag finde das Programm wieder ab 13:00 Uhr statt. Das Public Viewing des Halbfinals zwischen Frankreich und Spanien wird nach Angaben der Stadt am Dienstag in der Fanzone stattfinden. Das Olympiastadion bleibt geschlossen.