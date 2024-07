Experten hauen Schiri Zwayer in die Pfanne

IMAGO/Jonathan Moscrop

Virgil van Dijk war auf die Leistung von Felix Zwayer nicht soderlich gut zu sprechen

In Deutschland wird die Leistung von Schiedsrichter Felix Zwayer im EM-Halbfinale zwischen England und Holland überwiegend gut bewertet. Die übliche Ausnahme bildet Ex-Schiri Manuel Gräfe. Aber auch Bondscoach Ronald Koeman und ein britischer Experte hauen Zwayer in die Pfanne.

Die Schiedsrichter-Kommission der UEFA habe nach dem 2:1-Sieg der Engländer das bekommen, "was nicht sein musste, aber sehenden Auges passieren musste: Eine Schiedsrichter-Diskussion!", schrieb der langjährige Bundesliga-Referee Manuel Gräfe auf X.

Zwayers Halbfinal-Nominierung sei "ein Schlag für alle integeren und besseren Refs und so unnötig wie ein Kropf", wetterte der 50-Jährige, der die Partie beim "Griechen deines Vertrauens" verfolgte und "nur punktuell" mitbekam. Zwayer habe gepfiffen "wie immer", so Gräfes Urteil.

Nicht nur punktuell hatte Hollands Bondscoach Ronald Koeman das Spiel der Elftal in Dortmund verfolgt. Auch er kritisierte Zwayer, insbesondere für dessen Elfmeterpfiff für die Engländer.

"Was kann man tun als Verteidiger? Ich bin der Meinung, dass es keinen Elfmeter hätte geben sollen", sagte Koeman. "Es bricht einfach den Fußball."

Der niederländische Verteidiger Denzel Dumfries hatte einen Schuss von Harry Kane im Strafraum blocken wollen, den Stürmer dabei aber hart am Fuß getroffen. Nach Ansicht der Videobilder entschied Zwayer auf Strafstoß, den Kane selbst in der 18. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1 verwandelte.

Holland-Experte fordert: Zwayer auf "schwarze Liste"

Auch Kapitän Virgil van Dijk hatte nach der Partie den Kaffee auf. "Die Tatsache, dass er direkt in die Kabine rennt, sagt alles", grantelte der Verteidiger, der Zwayers Spielleitung in der Schlussphase monierte.

Auch auf der Insel kam Zwayer nicht sonderlich gut weg, obwohl sein Elfmeterpfiff zugunsten der Theree Lions ausfiel. Der ehemalige Nationalspieler Gary Neville nannte den Pfiff eine "Schande" und fügte an: "Eine skandalöse Entscheidung. Dass so ein Elfmeter verhängt wird, egal wann, und schon gar nicht in einem so wichtigen Spiel. Er geht natürlich rein und versucht, den Schuss zu blocken. Das ist niemals ein Elfmeter."

Hollands TV-Experte Pierre van Hooijdonk, früher Nationalspieler, forderte gar, Zwayer auf eine "schwarze Liste" zu setzen. "Wir können lang und breit darüber reden, aber wenn man dafür einen Strafstoß gibt, kann es im Finale acht solcher Elfmeter geben. Wirklich schrecklich", urteilte der 54-Jährige. Zwayer habe auch in anderen Szenen falsch entschieden. "Das sind Momente, die in diesem Spiel entscheidend waren."