So viel Ibrahimovic steckt in Milans Erneuerung

IMAGO/IPA Sport/ABACA

Zlatan Ibrahimovic nimmt als Berater Einfluss auf die Zukunft des AC Mailand

Zlatan Ibrahimovic ist seit einigen Monaten als Berater bei AC Mailand tätig. Vor der kommenden Saison hält er zahlreiche Fäden bei den Personalumstellungen des Klubs in der Hand.

Gerade einmal ein halbes Jahr konnte Zlatan Ibrahimovic nach seinem Karriereende im Sommer 2023 die Finger vom Fußball lassen. Dann kam die Meldung, dass er als Berater bei AC Mailand einsteigt. Zur kommenden Saison gibt es beim Klub einige personelle wie strukturelle Wechsel - und Ibrahimovic ist daran nicht unbeteiligt.

So saß der Schwede bei der Saisoneröffnung direkt neben dem neuen Coach Paulo Fonseca auf der Bühne. Fonseca will das Team "aggressiver, aber auch ausgeglichener" sehen und plant dabei mit einem 4-2-3-1 wie "Gazetta dello Sport" berichtete.

"Unser neuer Stürmer wird gut mit wenig Platz im gegnerischen Strafraum spielen können", kündigte der neue Trainer an. Europameister Alvaro Morata soll kommen. Doch auch um den BVB-Angreifer Niclas Füllkrug gibt es Gerüchte. Der könnte wegen des Guirassy-Transfers zur Flucht aus Dortmund bewegt werden.

AC Mailand: Neues Personal auch an der Seitenlinie

Fonseca und Ibrahimovic führten direkt beim Trainingsauftakt Doppel-Einheiten ein. Dabei soll ein neu aufgestelltes Team hinter dem Team helfen. Co-Trainer, technische Assistenten, Torwarttrainer, Spielanalytiker, Physiotherapeuten - all diese Posten wurden in Mailand vor der Saison 2024/25 neu besetzt.

Und auch die Nachwuchsarbeit bekommt eine neue Struktur: Die AC meldete eine U23-Mannschaft, deren neuer Trainer Daniele Bonera von Ibrahimovic ausgesucht wurde. Die beiden kennen sich noch aus ihrer aktiven Zeit bei Milan.

All diese Umstrukturierungen sollen dabei helfen, die AC Mailand wieder an die Spitze der Serie A zu führen. Fast 20 Punkte hinter dem Stadtrivalen Inter zu landen, das soll in der anstehenden Saison nicht noch einmal passieren.

Ob das gelingt, hängt auch davon ab, welche Wirkung Fonsecas und Ibrahimovics Personalrochaden erzielen.