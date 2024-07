Sesko verrät die Gründe für seinen Verbleib bei RB Leipzig

IMAGO/Gabor Krieg

Benjamin Sesko startet in seine zweite Saison bei RB Leipzig

Benjamin Sesko blickte auf ein starkes erstes Bundesliga-Jahr zurück, traf für RB Leipzig in 31 Partien 14 Mal. Obwohl es auch prominente Interessenten aus dem europäischen Ausland an dem slowenischen EM-Teilnehmer gab, verlängerte er seinen Vertrag vorzeitig bis 2029. Jetzt sprach Sesko über die Gründe für seinen Verbleib bei den Sachsen.

Zunächst räumte der Angreifer im Interview mit der "Sport Bild" ein, dass es durchaus konkrete Anfragen aus der italienischen Serie A und der englischen Premier League gegeben hatte.

Vor allem die AC Mailand hatte ihr Interesse an dem 21-Jährigen hinterlegt. Der Milan-Berater und einstige Weltklasse-Stürmer Zlatan Ibrahimovic meldete sich aber nicht persönlich bei Sesko, was der Slowene durchaus bedauerte: "Ich wünschte, er würde es mal tun, denn er ist mein großes Idol. Deswegen bin ich auch etwas neidisch auf meinen Berater, denn die beiden hatten Kontakt", sagte er mit einem Grinsen.

Letztlich wurde in den Tagen und Wochen rund um die Europameisterschaft laut Sesko "viel gesprochen", es habe auch Bewegung gegeben hinsichtlich eines möglichen Transfers.

Sesko will mit RB Leipzig konstanter spielen

"Aber am Ende haben wir eine gute Lösung gefunden. Es wird mir guttun, weiter in Leipzig zu reifen. Es wäre nicht schlau gewesen, nach nur einem Jahr schon zu gehen. Ich will bei RB Leipzig weiter Erfahrungen auf sehr hohem Niveau sammeln, und da, wo ich hinwill, werde ich viel Erfahrung brauchen", gab der Torjäger ehrgeizig zu verstehen.

Sesko sieht sich mit RB Leipzig in der Lage, in der kommenden Bundesliga-Spielzeit ganz oben angreifen zu können: "Wir haben gute Voraussetzungen, um ganz oben mitzuspielen. Von allen Topteams haben wir den wenigsten Druck", so der 1,93-Meter-Hüne, der dazu weiter ausführte: "Bayern und Dortmund haben neue Trainer, Leverkusen hat alles gewonnen, muss das erst mal bestätigen. Wir waren immer mal nah dran. Dieses Jahr wollen wir alle überraschen, müssen dafür aber noch konstanter spielen!"