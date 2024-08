BVB begrüßt Neuzugang - Wechsel jetzt auch offiziell

IMAGO

Yan Couto wechselt zum BVB

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat zwei Tage nach der Verpflichtung von Nationalspieler Pascal Groß in Yan Couto einen weiteren Neuzugang im Trainingslager von Bad Ragaz begrüßt. Nachdem der BVB zunächst über eine Trainingsbeteiligung informierte, ist der Transfer inzwischen auch offiziell.

Außenverteidiger Yan Couto wird neuer Spieler des BVB: Der 22-jährige Brasilianer wird von Manchester City für eine Saison ausgeliehen. Zugleich besteht eine Kaufpflicht, "für den Fall, dass bestimmte sportliche Kriterien in der kommenden Spielzeit erreicht werden", teilte die Borussia am Samstagvormittag mit. Erwartet wird, dass die Hürden nicht allzu hoch sein werden.

Zuvor hatte Couto bereits am Training von Cheftrainer Nuri Sahin teilgenommen. Wie die Dortmunder bekannt gegeben hatten, erteilte Manchester City hierzu eine "Trainingserlaubnis". Nach der Einheit wurde der Deal dann auch offiziell festgezurrt. Couto war schon am Freitagmittag in der Schweiz angekommen, anschließend absolvierte er den Medizincheck.

"Yan Couto ist ein extrem spannender Spieler. Er kann die gesamte Außenbahn bearbeiten, paart außergewöhnliche Dynamik mit Intensität, technischer Finesse und Dribbelstärke. Yan ist variabel einsetzbar, liebt Eins-gegen-Eins-Duelle, kann präzise Flanken schlagen und hat einen ausgeprägten Offensivdrang", so BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl über den Neuzugang: "Seine Entwicklung in Spanien war bemerkenswert, und trotzdem verfügt er noch über viel Entwicklungspotenzial. Damit passt er perfekt in das Profil, das wir für diese Positionsgruppe gesucht haben. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten."

Erwartet wird, dass Couto nach Abschluss des Transfers einen Fünfjahresvertrag in Dortmund unterschreibt. Wie unter anderem Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtete, wird der Außenverteidiger von Manchester City zunächst für eine Saison ausgeliehen, ehe eine Kaufpflicht greift. Angeblich muss der BVB 20 Millionen Euro zuzüglich fünf Millionen Euro an Variablen an den englischen Meister überweisen.

Für Couto geht ein "Traum in Erfüllung"

Der junge Brasilianer soll künftig die rechte Abwehrseite beackern - eine Position, auf der unbedingt nachgerüstet werden musste. Nach der vergangenen Saison hatte Schwarz-Gelb in Marius Wolf und Mateu Morey gleich zwei Ersatzspieler abgegeben, zudem verließ Linksverteidiger Ian Maatsen den Verein und hinterließ somit eine weitere Lücke im Kader. Stammkraft Julian Ryerson kann auf beiden Seiten eingesetzt werden, links stehen noch Ramy Bensebaini und Tom Rothe zur Verfügung.

Yan Couto war von Manchester City bereits in den vergangenen zwei Spielzeiten an den spanischen Vertreter FC Girona verliehen worden. Für Girona absolvierte er 95 Pflichtspiele, seine bis dato besten Leistungen zeigte er in der abgelaufenen Saison, in der der Klub sensationell bis in die Champions League marschierte. In 39 Partien in 2023/24 konnte er sich auch offensiv auszeichnen: Ihm gelangen zwei Tore und zehn Vorlagen.

"Für mich geht ein Traum in Erfüllung. Borussia Dortmund ist ein besonderer Verein. Jedes Kind in Brasilien weiß um die Größe dieses Klubs, kennt die Fans und ist fasziniert von der Gelben Wand", wird Couto in der Mitteilung zitiert: "Ich kann es kaum erwarten, zum ersten Mal das BVB-Trikot zu tragen und die Wucht und Emotionen in diesem tollen Stadion zu erleben."