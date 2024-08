Transfer-Irrsinn bei Chelsea geht weiter

IMAGO/Tomas Sisk

Mike Penders - noch einer für Chelsea

Social Media kann auch für etwas gut sein. Wer sich etwa auf X derzeit über den FC Chelsea informieren will, wird mit lustigen Einträgen belohnt. Dutzende Fans (und Gegner) der Blues, machen sich über den aufgeblähten Chelsea-Kader für die anstehende Saison lustig. Und der Premier-League-Klub befeuert das Ganze mit seiner Transferpolitik weiter - vor allem auf der Torwart-Position geht die Post ab.

40 Spieler umfasst der Kader des FC Chelsea, sieben davon waren bis zuletzt Torhüter. Bis zuletzt eben. Denn warum nicht auch noch einen achten Torsteher verpflichten, dachten sich die Kaderplaner an der Stamford Bridge offenbar.

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, steht der junge Torwart Mike Penders unmittelbar davor, beim Londoner Klub einen Vertrag zu unterzeichnen. Der 19-Jährige kommt von KRC Genk und soll direkt wieder nach Belgien verliehen werden. Dennoch wäre es Chelseas achter Transfer auf der Torwart-Position.

"Ich bin sprachlos", zitiert die "Daily Mail" den ehemaligen Chelsea-Profi William Gallas: "Was kann ich noch dazu sagen, dass Chelsea noch einen Torwart verpflichtet? Wofür? Warum denken sie, dass sie noch einen Torwart brauchen?"

Chelsea players warming up next season pic.twitter.com/Yp9Nub6RUl — Footy Humour (@FootyHumour) 9. August 2024

Einen Profivertrag bei Chelsea hat auch der 21-jährige Finne Lucas Bergström, den die Blues im Vorjahr nach Schweden ausliehen. U21-Keeper Eddie Beach war in der vergangenen Saison ebenfalls Leihspieler, hielt für den englischen Drittligisten FC Gateshead.

Berichten zufolge sollen beide Torleute auch zur anstehenden Saison wieder verliehen werden.

FC Chelsea: Maresca hat reichlich Auswahl zwischen den Pfosten

Rekord-Torwart Kepa Arrizabalaga, für den Chelsea im Jahr 2018 satte 80 Millionen Euro an Atlético Madrid überwiesen hatte, ist wohl auch auf dem Sprung. Der bisher teuerste Torwart der Geschichte war in der Vorsaison an Real Madrid ausgeliehen, bekam nach seiner Rückkehr keine neue Rückennummer zugeteilt. Die Zeichen stehen auf Trennung.

Doch selbst wenn Kepa die Biege macht, hat Chelsea immer noch vier Schlussmänner: Marcus Bettinelli (kam 2021 ablösefrei vom FC Fulham), Djordje Petrovic (kam im Vorjahr für 16 Millionen Euro aus den USA), Robert Sanchez (wechselte 2023 für 23 Millionen Euro nach London) und Filip Jörgensen (kam in diesem Sommer für 25 Millionen Euro vom FC Villarreal).

Offen ist noch, wer zum Saisonstart bei Chelsea im Kasten steht. Es wird erwartet, dass sich Teammanager Enzo Maresca zwischen Sanchez und Jörgensen entscheidet.