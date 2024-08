DFB-Frauen feiern Bronze mit Malle-Hits

IMAGO/Sun Fei/SID/IMAGO/Sun Fei

Kathrin Hendrich und Klara Bühl (r.) mögen Mallorca-Hits

Die deutschen Fußballerinnen haben Olympia-Bronze nach dem Sieg über Spanien (1:0) ausgiebig gefeiert. "Wir haben die Emotionen mitgenommen und einen schönen Abend gehabt", sagte Nationalspielerin Klara Bühl vor der Abfahrt von Lyon nach Paris am Samstagmorgen: "Es sind sehr viele lustige Sachen passiert. So ein Abend bleibt für immer in Erinnerung."

Die Offensivspielerin vom FC Bayern sorgte für Mallorca-Hits auf der Playlist. "Dazu kann man gut tanzen und mitgrölen", sagte Bühl, die von Verteidigerin Kathrin Hendrich musikalische Unterstützung bekam: "Sie ist da noch ein bisschen mehr im Game drin als ich."

Zusätzlich kam die seit der EURO 2022 bekannte Choreografie zu "Cotton Eye Joe" zum Einsatz. "Das Austanzen gehört dazu. Seit der EM können wir den Tanz alle."

Der scheidende Bundestrainer Horst Hrubesch wurde am Abend würdig verabschiedet. Bei den Feierlichkeiten hielt er sich aber zurück. "Ich habe ja auch noch eine Frau dabei, die hat ein bisschen die Handbremse angezogen", sagte der 73-Jährige über seine Frau Angelika.

Die DFB-Frauen reisen nun ins olympische Epizentrum. Nach dem Finale im Pariser Prinzenpark zwischen den USA und Brasilien (17.00 Uhr) bekommt das Team bei der Siegerzeremonie die Medaillen überreicht. Im Anschluss geht es ins Deutsche Haus. "Wir wollen alles aufsaugen von den Emotionen und Gefühlen he", sagte Bühl. "Man gewinnt nicht jeden Tag eine Bronzemedaille."