FC Bayern verkündet Transfer-Doppelschlag

IMAGO/Philippe Ruiz

Noussair Mazraoui und Matthijs de Ligt verlassen den FC Bayern

Der FC Bayern hat die Abgänge von Noussair Mazraoui und Matthijs de Ligt zu Manchester United in die englische Premier League am späten Dienstagabend bestätigt.

"Der FC Bayern bedankt sich bei Matthijs de Ligt und Noussair Mazraoui für die erfolgreiche gemeinsame Zeit", sagte Sportvorstand Max Eberl.

De Ligt lobte der 50-Jährige: "Matthijs ist ein Spieler, der immer alles gibt und sein Herz auf dem Platz lässt - unvergessen bleibt den Fans unter anderem seine entscheidende Grätsche im Champions League-K.o.-Spiel gegen Paris St. Germain."

Mazraoui habe für den FC Bayern "zwei Jahre lang immer verlässlich seine Leistung gebracht. Wir wünschen beiden für ihre Zukunft bei Manchester United in der Premier League alles Gute", erklärte Eberl.

Im Zusammenhang mit den Abgängen von Mazraoui und de Ligt darf sich der FC Bayern über einen warmen Geldregen freuen. 45 Millionen Euro fließen für de Ligt laut Medienberichten nach München, 15 Millionen Euro für Mazraoui. Hinzu kommen bei beiden Spielern jeweils noch mögliche Bonuszahlungen in Höhe von fünf Millionen Euro, die leicht zu erreichen sein sollen.

FC Bayern: Matthijs de Ligt "sofort begeistert" von ManUnited-Offerte

Auch United bestätigte die Transfers der beiden Ex-Münchner.

"Als ich hörte, dass Manchester United mich haben wollte, war ich sofort begeistert von der Chance auf eine neue Herausforderung bei einem so bedeutenden Verein. In den darauf folgenden Gesprächen war ich beeindruckt von der Vision, die die sportliche Leitung verfolgte, und der Rolle, die sie darin für mich sah", sagte de Ligt, der sich zuvor in einem Instagram-Statement an die Fans des FC Bayern gewendet hatte.

Mazraoui erklärte: "Es ist ein unglaubliches Gefühl, ein Spieler von Manchester United zu sein, und ich kann es kaum erwarten, im Old Trafford das rote Trikot zu tragen. Ich weiß, dass ich zu einem aufregenden Zeitpunkt zum Verein stoße. Jeder, mit dem ich gesprochen habe, hat den gleichen Ehrgeiz, dass wir gemeinsam Trophäen gewinnen, und ich spüre die Entschlossenheit, das zu erreichen."

Beide Akteure erhalten bei United einen Vertrag bis 2029, mit der Option auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr.