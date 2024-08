RB Salzburg bucht Champions-League-Ticket

IMAGO/Markus Ulmer

Salzburg erreicht die Königsklasse

Der ehemalige Klopp-Assistent Pepijn Lijnders hat mit RB Salzburg die Champions League erreicht. Österreichs Vizemeister genügte mit der Leipziger Leihgabe Jens Blaswich im Tor ein 1:1 (1:1) im Playoff-Rückspiel gegen Dynamo Kiew. Das erste Duell hatte RB mit 2:0 für sich entschieden.

Österreich ist damit erstmals in einer Saison mit zwei Teams in der Champions League vertreten, Sturm Graz war als Meister automatisch qualifiziert. Für die Salzburger ist es die sechste Teilnahme in Folge. Lijnders hatte - abgesehen von einer halbjährigen Unterbrechung 2018 - von 2015 bis Sommer 2024 mit Jürgen Klopp beim FC Liverpool zusammengearbeitet.

Auch die Young Boys Bern erreichten die Königsklasse, nach dem 3:2 im Hinspiel gewann der Schweizer Meister auch beim türkischen Topklub Galatasaray Istanbul 1:0 (0:0).

Sparta Prag löste das Champions-League-Ticket durch ein 2:0 (0:0) gegen Malmö FF, das Hinspiel in Schweden hatten die Tschechen ebenfalls mit 2:0 für sich entschieden.

Damit stehen 32 der 36 Teilnehmer für die neue Königsklasse fest, die letzten vier Teilnehmer werden an Mittwoch ermittelt. Die Auslosung für die Hauptrunde findet am Donnerstag statt.

Aus Deutschland haben sich in Meister Bayer Leverkusen, dem VfB Stuttgart, Bayern München, RB Leipzig und Borussia Dortmund gleich fünf Klubs qualifiziert.