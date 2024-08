Überraschende Coman-Tendenz enthüllt

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Kingsley Coman im Training des FC Bayern

Rund um Kingsley Coman vom FC Bayern ranken sich kurz vor dem Ende der Wechselperiode hartnäckige Transfergerüchte. Der Flügelspieler könnte aber offenbar letztlich doch an der Säbener Straße bleiben.

Wie es bei "Sky" heißt, geht die Tendenz bei Coman aktuell in Richtung eines Verbleibs beim FC Bayern.

Der 28-Jährige fühle sich in München demnach wohl. Zudem soll Coman zu den Spitzenverdienern im Kader zählen.

Al-Hilal zeigt übereinstimmenden Medienberichten zufolge großes Interesse an einer Verpflichtung des Offensivakteurs. Die Münchner sollen bereits grünes Licht gegeben haben. Allerdings zögert Coman bislang mit einer Entscheidung.

Laut "Sky" wartet Coman noch ab, ob sich eventuell noch eine Tür in der Premier League öffnet. Der "Daily Mirror" will erfahren haben, dass der FC Arsenal eine Verpflichtung des Franzosen in Erwägung zieht.

Das Transferfenster in der Premier League schließt in der Nacht von Freitag auf Samstag um 0 Uhr. Ein Wechsel nach Saudi-Arabien ist hingegen bis zum 2. September möglich.

Coman-Berater dementiert Einigung

"L'Équipe" hatte zuletzt berichtet, dass Coman einem Wechsel zu Al-Hilal bereits zugestimmt habe. "Kingsley hat aktuell noch kein Angebot angenommen", konterte dessen Berater Christian Emile daraufhin gegenüber Transfer-Journalist Fabrizio Romano.

Coman ist bis 2027 an den FC Bayern gebunden. "Sie können sich denken, dass ich in den letzten Tagen des Transferfensters nicht zu aktuellen Gerüchten Stellung nehme. Das gehört sich nicht gegenüber den Spielern und das bringt eine unnötige Spekulation rein", hielt sich Münchens Vorstandschef Jan-Christian Dreesen bezüglich möglicher Transfers zuletzt bedeckt.

Coman war 2015 von Juventus zum FC Bayern gewechselt. Der Rechtsfuß absolvierte seitdem bis dato 296 Pflichtspiele für den deutschen Rekordmeister. 2020 schrieb Coman mit seinem Siegtreffer im Champions-League-Endspiel gegen Paris Saint-Germain (1:0) Münchner Klubgeschichte.