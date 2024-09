CR7 macht den Unterschied - Spanien holt ersten Sieg

IMAGO/Zed Jameson/Shutterstock

Cristiano Ronaldo (M.) war wieder einmal der gefeierte portugiesische Held

Cristiano Ronaldo kann es auch als Joker: Mit dem 901. Tor seiner Karriere hat der 39-Jährige Gastgeber Portugal in der Nations League einen glücklichen Sieg gegen Schottland beschert.

In Lissabon siegte der EM-Viertelfinalist nach frühem Rückstand noch 2:1 (0:1), der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Ronaldo erzielte in der 88. Minute das Siegtor.

Scott McTominay vom SSC Neapel hatte Schottland, das bei der EM 1:5 gegen Deutschland verloren hatte, schon in der 7. Minute per Kopf in Führung gebracht. Es blieb die einzige gute Chance der Gäste in der ersten Halbzeit.

Mit Ronaldo, der erst am Donnerstag beim 2:1 gegen Kroatien den 900. Treffer seiner Karriere erzielt hatte, drängte Portugal nach der Pause auf den Ausgleich - und wurde durch den Ausgleich von Bruno Fernandes (54.) belohnt. Kurz vor Schluss drückte Ronaldo den Ball aus kurzer Distanz zum Sieg über die Linie.

Spanien hat in der Schweiz keine Probleme

Titelverteidiger Spanien gewann derweil überlegen mit 4:1 beim Gastspiel in der Schweiz. Trotz langer Unterzahl hat der Europameister seinen ersten Sieg in der neuen Nations-League-Saison geholt. Nach der frühen Roten Karte gegen Robin Le Normand (21.) mussten die Iberer den Großteil des Spiels mit zehn Mann absolvieren.

Zum Zeitpunkt des Platzverweises lag das Team von Erfolgstrainer Luis de la Fuente, das zum Auftakt in Serbien nur 0:0 gespielt hatte, dank Treffer von Joselu (4.) und Fabian (14.) bereits mit 2:0 vorne. Dann aber stoppte Le Normand den Ex-Gladbacher Breel Embolo per Notbremse, und das Spiel kippte zunächst.

Mehr als der Treffer durch Zeki Amdouni (42.) gelang der Schweiz drei Tage nach dem 0:2 in Dänemark aber nicht - stattdessen erhöhten Fabian (77.) und Ferran Torres (80.) sogar für die Gäste.

Während Dortmunds Gregor Kobel im Schweizer Tor stand und der Augsburger Ruben Vargas sein 50. Länderspiel absolvierte, musste Silvan Widmer von Mainz 05 nach einer Verletzung beim Aufwärmen kurzfristig passen. Bei Spanien stand Alejandro Grimaldo im Gegensatz zu seinem Leverkusener Klubkollegen Aleix Garcia in der Startelf.