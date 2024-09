Angeschlagener Füllkrug könnte ausfallen

IMAGO/Maximilian Koch

Niclas Füllkrugs Einsatz gegen Holland ist noch fraglich

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss am zweiten Spieltag der UEFA Nations League in Amsterdam gegen Holland womöglich ohne Sturmspitze Niclas Füllkrug auskommen.

Der Angreifer von West Ham United klagt nach dem 5:0 über Ungarn über Wadenschmerzen. Er werde nach dem Abschlusstraining über die Aufstellung entscheiden, sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann auf der abschließenden Pressekonferenz.

Sollte Füllkrug ausfallen, dürfte wohl Kai Havertz in die Sturmspitze rücken. "Die Niederländer haben viel Körperlichkeit in der Abwehr, die Sturmspitze trifft dann meist auf Virgil van Dijk. Kai hat mit seinen Läufen in die Tiefen sicher Fähigkeiten, die van Dijk nicht so passen", analysierte Nagelsmann. Genauso gut könne aber auch ein fitter Füllkrug ins System passen.

Grundsätzlich sei er "nicht gezwungen" im Vergleich zum Ungarn-Spiel etwas zu ändern, Wechsel in der Startelf "sind aber durchaus möglich", so der 37-Jährige. Unter anderem stellte er Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern einen Einsatz von Beginn an in Aussicht. "Es kann sein, dass Pavlo beginnt."

Nagelsmann äußerte sich lobend über den Gegner, der in der Tabelle der Gruppe 3 (A-Division) punktgleich mit dem DFB-Team auf Rang zwei liegt. "Es sind immer schöne Duelle. Es ist beeindruckend, wenn man die Einwohnerzahl und die Fläche nimmt, wie viele herausragende Spieler die Niederländer hervorbringen", sagte der Bundestrainer.

Das prägendste Ereignis aus der Historie sei für ihn die "Lama-Attacke" von Frank Rijkaard gegen Rudi Völler im WM-Achtelfinale 1990, als der Holländer den heutigen DFB-Sportdirektor mehrmals anspuckte. "Davon erzählt er ja im Bus neben dir", sagte Nagelsmann mit einem Schmunzeln.

Holland gegen Deutschland: Beim letzten Mal siegte die DFB-Elf

Zum letzten Mal trafen Deutschland und Holland Ende März in einem Freundschaftsspiel aufeinander, das beiden Teams als Test für die EM diente. Damals drehte Deutschland einen 0:1-Rückstand und gewann dank Toren von Maximilian Mittelstädt und Niclas Füllkrug mit 2:1.