Profi rettet BVB-Youngsters in Brügge

IMAGO/Patrick Ahlborn

Kjell Wätjen traf für seinen BVB zum späten Ausgleich

Borussia Dortmund startet am Mittwochabend (ab 21:00 Uhr) mit dem Auswärtsspiel beim FC Brügge in die neue Spielzeit in der Champions League. Schon einige Stunden zuvor bestritt auch die U19-Auswahl des BVB ihre 90 Minuten beim belgischen Kontrahenten - zum Auftakt in die neue Youth-League-Saison.

Lange Zeit sah es dabei nach einer Niederlage für die Youngsters von Borussia Dortmund aus, die im letzten Jahr in der Youth League nach der Gruppenphase im Playoff-Spiel an MSK Zilina gescheitert waren.

Brügge-Youngster Alejandro Granados hatte noch in der ersten Halbzeit zur Führung für den belgischen Gastgeber getroffen. Granados traf dabei mit einem kraftvollen Linksschuss präzise ins Gehäuse von BVB-Keeper Robin Lisewski.

Nach der Pause bissen sich die Schwarz-Gelben dann lange Zeit die Zähne an der Hintermannschaft des FC Brügge aus. Die Elf von Trainer Mike Tullberg hatte gleich mehrere hochkarätige Torchancen, ließ aber bis weit in die Schlussphase alles ungenutzt liegen.

Erst in der vorletzten Spielminute sorgte Kapitän und BVB-Profi Kjell Wätjen doch noch für den Ausgleichstreffer für seine Farben. Der 18-Jährige traf Kopf zum 1:1 für die Dortmunder, die im Vorfeld eher als Außenseiter gegolten hatten.

Neben Wätjen spielte mit Cole Campbell noch ein zweiter Youngster mit, der zum erweiterten Profi-Kader der Westfalen zählt.

Übrigens nahmen am Mittwochnachmittag einige prominente Beobachter auf der Tribüne des Brügger Stadions Platz: So gehörte Ex-BVB-Talent Paris Brunner, der derzeit an den belgischen Erstliga-Klub Cercle Brügge ausgeliehen ist, ebenso zu den Zuschauern wie die BVB-Bosse Lars Ricken, Sebastian Kehl und Sven Mislintat sowie der belgische Sportdirektor des FC Schalke 04, Marc Wilmots.

So spielte der BVB in Brügge:

BVB U19: Lisewski - Rashidi (25. Reggiani), Meiser, Benkara, Feddersen (86. Niziolek) - Wätjen, Kaba (73. Inacio) - Campbell, Cherny, Diallo (73. Etcibasi) - Fidjeu-Tazemeta (46. Ngambia Dzonga)