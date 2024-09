Kiel-Coach Rapp: Kellerduell noch kein Endspiel

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Will endlich über Punkte jubeln: Marcel Rapp

Bundesliga-Schlusslicht Holstein Kiel fährt mit viel Optimismus zum Kellerduell der noch punktlosen Teams beim Drittletzten VfL Bochum.

"Wenn man guckt, welcher Gegner uns erwartet, sollte der Anspruch da sein, drei Punkte zu holen", sagte Holstein-Trainer Marcel Rapp mit Blick auf die Partie am Samstag (15:30 Uhr): "Wir sehen uns in der Lage, in Bochum zu gewinnen. Mit dem Anspruch an uns selber gehen wir da auch ran."

Man wolle, "alles dafür tun" zu gewinnen, so Rapp: "Ich bin aber weit davon weg, zu sagen: 'Wir müssen gewinnen' oder 'Es ist ein Endspiel'. Es gibt danach immer noch genug Spiele. Trotzdem haben wir den Anspruch plus die Überzeugung, dass wir da hinfahren und die drei Punkte holen."

Die Störche hatten zuletzt 1:6 gegen Bayern München verloren und sind der erste Bundesliga-Neuling seit Energie Cottbus 2000/01, der seine ersten drei Spiele in der Bundesliga verlor - die Lausitzer gewannen damals dann am vierten Spieltag. Das ist auch der Plan der Kieler.

"Der Anspruch ist auf jeden Fall da, drei Punkte zu holen", sagte Rapp: "Die Stimmung ist weit weg von schlecht. Wir sind gut drauf, wissen um die Aufgabe, die ansteht. Wir können das Spiel gegen Bayern einordnen."