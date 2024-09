Rose will aus bitterer Atletico-Pleite "Energie ziehen"

AFP/SID/OSCAR DEL POZO

Marco Rose muss am Sonntag mit RB Leipzig in Hamburg ran

Trainer Marco Rose von RB Leipzig will die späte Champions-League-Niederlage bei Atletico Madrid schnell abhaken.

"Wir spielen am Sonntag schon wieder. Wir haben gar nicht viel Zeit, uns lange damit aufzuhalten", sagte Rose am Donnerstag nach dem 1:2 (1:1) zum Königsklassen-Auftakt in der spanischen Hauptstadt. Durch ein Kopfball-Tor von Jose Maria Gimenez (90.) hatten die Sachsen die Partie unglücklich verloren.

Dennoch riet Rose seiner Mannschaft, die früh durch den Treffer von Benjamin Sesko (4.) in Führung gegangen war: "Ich hoffe, dass wir daraus lernen, dass wir auch Positives mitnehmen und daraus Energie ziehen", sagte der 48-Jährige.

RB Leipzig will sich "über die Bundesliga wieder Selbstvertrauen holen"

Seine Mannschaft solle sich nach der ersten Pflichtspiel-Niederlage der Saison "über die Bundesliga wieder Selbstvertrauen holen." Schon am Sonntag (19:30 Uhr/DAZN) geht es mit dem Auswärtsspiel beim FC St. Pauli weiter.

Die terminliche Gemengelage mit zwei Auswärtsspielen innerhalb von drei Tagen ist für Leipzig derweil durchaus herausfordernd.

"Wir haben jetzt am Sonntag so ziemlich die ungünstigste Situation, die du haben kannst. Du spielst hier um 21.00 Uhr, fliegst dann morgen nach Hause und am Samstag nach Hamburg", so Rose: "Dann spielst du da abends wieder auswärts." Ihm sei jedoch nicht bange, RB müsse "der Breite unseres Kaders vertrauen, denn der ist ja wirklich gut."