Chaos in Rom: Hummels-Mitspieler wollen De Rossi zurück

IMAGO/Andrea Staccioli / Insidefoto

Offenbar nicht einverstanden mit der Trainer-Entlassung: Lorenzo Pellegrini und Gianluca Mancini von der AS Roma

Das Abenteuer in der Serie A ist für Ex-BVB-Star Mats Hummels mit einem regelrechten Trainer-Hammer losgegangen. Seine neuen Mitspieler bei der AS Roma konnten die Entlassung von Klub-Ikone Daniele De Rossi offenbar überhaupt nicht nachvollziehen.

Große Unruhe bei der AS Roma: Nach einem Bericht des "Corriere dello Sport" sind wichtige Teile der Mannschaft gegen die überraschende Entlassung von Trainer Daniele De Rossi.

Vor dem Heimspiel gegen Udinese Calcio (Sonntag, 18:00 Uhr) seien Kapitän Lorenzo Pellegrini und dessen Vize Gianluca Mancini bei der Roma-Führung um Eigentümer Dan Friedkin vorstellig geworden. Das Duo habe stellvertretend für die Mannschaft beantragt, dass die Entscheidung gegen De Rossi umgekehrt wird. Kurz nach der überraschenden Freistellung des 41-Jährigen war bereits der Kroate Ivan Juric als dessen Nachfolger installiert worden.

Brisant: Noch am Montag, also zwei Tage vor der Entscheidung gegen De Rossi, sollen die Roma-Stars noch eine Frage der Klubführung, ob sie mit der Arbeit des Trainers zufrieden sind, einheitlich mit Ja beantwortet haben. Nun fordern sie Erklärungen, heißt es im "Corriere".

BVB-Ikone Hummels reagiert: "Crazy Start"

Wie derweil unter anderem die "Gazzetta dello Sport" berichtet hatte, wurden Mats Hummels und seine Mitspieler am vergangenen Mittwochmorgen lediglich über den teaminternen Chat über die Trainer-Entlassung informiert. Das eigentlich angesetzte Training fiel kurzfristig aus. BVB-Ikone Hummels, selbst erst Anfang September nach Rom gezogen, schrieb auf Instagram kurz und knapp "Crazy Start".

Daniele De Rossi war im vergangenen Winter auf José Mourinho gefolgt. Die nun erfolgte Trennung kommt insofern überraschend, da der Vertrag des einstigen Weltklasse-Sechsers erst im Sommer vorzeitig bis 2027 verlängert worden war.

Der schlechte Saisonstart mit drei Unentschieden und einer Niederlage aus vier Serie-A-Partien wurde dem Ex-Profi nun allerdings schon wenige Wochen später zum Verhängnis. Beim jüngsten Auswärtsspiel in Genua war die Roma lange auf der Siegerstraße, kassierte dann in der Nachspielzeit allerdings den Ausgleichstreffer zum 1:1. Mit drei Punkten hängt der Hauptstadtklub somit auf dem 16. Tabellenplatz fest.

Feiert Hummels sein Debüt unter Juric?

Mit Spannung wird nun erwartet, wie der neue Cheftrainer Ivan Juric die Roma gegen Udinese aufstellt. Der Kroate kennt die Serie A als aktiver Spieler von CFC Genua, wo er zwischen 2016 und 2019 auch als Cheftrainer arbeitete. Anschließend coachte der 49-Jährige Hellas Verona und zuletzt den FC Turin.

Möglich, dass Mats Hummels unter Ivan Juric am Sonntag sein Debüt feiert. In Genua, so hatte es der Innenverteidiger jüngst in seinem Podcast "Alleine ist schwer" verraten, stand er bereits kurz vor der Einwechslung.

Wirklich Zeit, sich in der neuen Stadt einzuleben, hatte der 35-Jährige laut eigener Aussage derweil noch nicht. "Ich bin jetzt aktuell noch im Hotel. Ich bin ja noch keine zwei Wochen da", so Hummels in seinem Podcast, der vor der Entlassung von De Rossi aufgezeichnet wurde.