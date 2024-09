Ten-Hag-Aus "eine Frage der Zeit" - kommt Tuchel?

IMAGO/Conor Molloy

Erik ten Hags Zeit bei Manchester United läuft angeblich ab

Obwohl im Sommer einmal mehr reichlich Geld in den Kader gepumpt wurde, erwischte Trainer Erik ten Hag auch in seiner dritten Saison als Trainer von Manchester United alles andere als einen Start nach Maß: Von acht Partien gewann man nur drei, darunter ein Erfolg gegen Drittligist FC Barnsley im League Cup. Kein Wunder, dass ten Hag einmal mehr kräftig angezählt sein soll. Ein Ex-Coach des FC Bayern darf sich offenbar Hoffnungen darauf machen, den Niederländer bald zu beerben.

Manchester United soll den Markt bereits aktiv nach einem Nachfolger für Coach Erik ten Hag sondieren. Das berichtet das Portal "TEAMtalk".

Von Quellen aus dem Klubumfeld will man erfahren haben, dass es nur noch "eine Frage der Zeit" ist, bis ten Hag seinen Platz auf der Trainerbank der Red Devils räumen muss und ein anderer Übungsleiter übernimmt.

Der neue Mann an der Seitenlinie soll demnach kein Nobody sein, sondern schon zu den Größen des Business zählen. Konkret nennt der Bericht, Thomas Tuchel, der den FC Bayern im Sommer verlassen musste, Ex-England-Trainer Gareth Southgate sowie Eddie Howe und Simone Inzaghi. Auch Klub-Ikone Ruud van Nistelrooy, seit Mitte Juli Co-Trainer am Old Trafford, darf sich wohl Chancen ausrechnen.

Verhandlungen mit Tuchel schon im Sommer

Dass ten Hag aktuell überhaupt noch das Zepter in der Hand hält, soll zudem lange alles andere als ein Selbstläufer gewesen sein.

Den Quellen zufolge hat den 54-Jährigen im Sommer lediglich der Sieg im Finale des FA Cups gerettet. Im Klub soll man den Erfolg sogar zwiegespalten gesehen haben, da ein Aus des Coaches anschließend nur schwer zu rechtfertigen gewesen wäre.

Mit Tuchel sowie Mauricio Pochettino, der inzwischen Nationaltrainer der USA ist, soll man nach der vergangenen Saison sogar den Austausch gesucht haben. Beide sollen aber nicht von der Übernahme des Amtes überzeugt gewesen sein.