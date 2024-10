"Celtic wird zu einem bedauernswerten Pudel degradiert"

IMAGO/Ralf Treese/DeFodi Images

Celtic FC geriet beim BVB mächtig unter die Räder

Borussia Dortmund hat in seinem ersten Heimspiel in der neuen Champions-League-Saison ein wahres Spektakel abgeliefert: Gegen Celtic FC stand es auf der Anzeigetafel nach einer fulminanten BVB-Leistung 7:1 (5:1). Die Pressestimmen aus dem In- und Ausland:

Deutschland

kicker: "BVB überrollt die 'Unbesiegbaren': Adeyemi erst genial - und dann verletzt. Borussia Dortmund hat in der Champions League ein Schützenfest gefeiert und gegen Celtic Glasgow 7:1 gewonnen. Die Schotten waren zuvor lange ungeschlagen, doch allen voran Adeyemi filetierte die gegnerische Abwehr - und verließ den Platz doch geknickt."

Bild: "BVB überrollt Celtic und verliert den 3-Tore-Helden - Muskel-Drama nach Adeyemi-Gala! Der BVB kann wieder begeistern! Und muss trotzdem um den besten Mann bangen … Dortmund fertigt Celtic Glasgow am zweiten Champions-League-Spieltag mit 7:1 ab. Der Schotten-Meister hatte bislang in sechs Ligaspielen noch kein Gegentor kassiert, gerät gegen den BVB aber komplett unter die Räder."

ntv.de: "Drama um Hattrick-Helden Adeyemi - Furioser Orkan BVB wirbelt unbarmherzig über Celtic Glasgow. Die ersten 45 Minuten zwischen dem BVB und Celtic Glasgow stammen direkt aus dem Lehrbuch für magische Nächte in der Champions League. Immer wieder schlägt der Gastgeber gegen die Schotten zu. Die wissen nicht, was mit ihnen passiert. Doch die Borussen sorgen sich um den überragenden Spieler der Partie."

Spiegel Online: "Adeyemi bei Dortmunds Kantersieg gegen Celtic: Und dann ist sein großer Abend plötzlich vorbei. Karim Adeyemi benötigt 45 Minuten, um Celtic Glasgow mit drei Treffern fast im Alleingang zu demütigen. Doch als die zweite Hälfte des Champions-League-Spiels beginnt, wird aus dem Torjäger eine tragische Figur."

FAZ: "Borussia Dortmunds fast idealer Champions-League-Abend. Wie entfesselt spielt Borussia Dortmund in Halbzeit eins auf und zeigt Celtic Glasgow die Grenzen auf. Karim Adeyemi schießt drei Tore. Doch nach der Pause wird sein besonderer Auftritt abrupt beendet."

Großbritannien

The Times: "Celtics neue Männer erhalten von Borussia Dortmund eine deutliche Lektion. Es war ein ernüchternder Abend für den schottischen Klub und wohl noch mehr für die Neuzugänge, die bisher einen Höhenflug erlebt haben."

The Scotsman: "Platzhirsch Celtic wird in der Champions League zu einem bedauernswerten Pudel degradiert, der seinen Platz in der Nahrungskette des Fußballs einbüßt. Die ernüchternde Erkenntnis, wo sie in der Nahrungskette des Fußballs wirklich stehen, erhielt Celtic an diesem Abend in Deutschland mit der 1:7-Niederlage gegen Borussia Dortmund in der Champions League."

The Herald: "Celtic wird in einem brutalen Sieben-Tore-Kollaps in Dortmund geschlachtet. Die Spieler von Brendan Rodgers waren sich selbst die härtesten Gegner bei einem bizarr schlechten Defensivauftritt beim Vorjahresfinalisten."

The Telegraph: "Celtic erleidet in der Champions League eine Demütigung, Borussia Dortmund rastet aus. Der schottische Meister ist überfordert mit dem Aufstieg in eine neue Klasse und wird vom Vize des Vorjahres überrollt. Celtic bekam in Deutschland eine Kostprobe seiner eigenen Medizin zu spüren."

The Guardian: "Karim Adeyemi schießt einen Hattrick beim Sieg von Borussia Dortmund gegen Celtic. Die Champions League hat die Angewohnheit, Celtic diese unrühmlichen Erlebnisse zu bescheren. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass dieser große Fisch immer ertrinkt, wenn er aus seinem kleinen heimischen Teich entfernt wird. Borussia Dortmund spielte mit den Gästen in einer Partie, die schon lange vor dem Halbzeitpfiff vorbei war."

The Sun: "Dortmund zerstört bemitleidenswertes Celtic mit 7:1 - kriminelles Verteidigungsverhalten kommt dem Team von Rodgers teuer zu stehen. Das positive Gefühl vom ersten Spieltag wurde von erbarmungslosen Dortmundern weggefegt."

Spanien

Mundo Deportivo: "Borussia Dortmund, der europäische Vizemeister, hat Celtic, das mit einem 5:1-Sieg gegen Slovan Brastislava in die Champions League gestartet war, mit einem 7:1-Sieg in die Knie gezwungen. Die Deutschen, die auch ihr Auftaktspiel gegen Brügge (3:0) gewannen, sind vorläufiger Tabellenführer. Sie zerstörten die Glasgower, die in der Defensive eine traurige Karikatur abgaben, mit spektakulären fünf Toren in den ersten 45 Minuten, in denen Adeyemi mit einem Hattrick, der durch seine Muskelverletzung zu Beginn der zweiten Halbzeit getrübt wurde, einen Torreigen hinlegte."

Marca: "Borussia Dortmund schlug Celtic mit 7:1 im Signal Iduna Park, wo ein riesiges Spruchband auf der gelben Wand einen großen Angriff gegen die UEFA darstellte. "UEFA MAFIA", lautete der Slogan auf der Tribüne. Die Deutschen überrollten eine schottische Mannschaft, die der Dampfwalze der Gastgeber nichts entgegen setzen konnte."

AS: "Sahins Borussia Dortmund hebt in der Champions League ab wie ein Flugzeug. Der aktuelle Vize-Champions-League-Sieger ist der vorläufige Spitzenreiter, nachdem er Celtic (7:1) besiegt hat. Dank eines herausragenden Adeyemi, der in der ersten Halbzeit einen Hattrick erzielte."

Weitere Pressestimmen aus Europa

Gazzetta dello Sport (Italien): "Die zweite Runde der neuen Champions League beginnt, wie die erste endete: mit Toren. In der Nacht, in der Inter Roter Stern begrub und die AC Mailand in Leverkusen gescheitert ist, hat es Borussia Dortmund gegen Celtic übertrieben und hatte das Bedürfnis, auf den Bayern-Sieg (9:2 gegen Dinamo Zagreb) am ersten Spieltag zu antworten: Die Schwarz-Gelben gewannen 7:1, mit einem Hattrick eines Adeyemi, der einem die Augen tränen lässt."

L'Équipe (Frankreich): "Karim Adeyemi. Der deutsche Nationalspieler (5 Länderspiele, 1 Tor) hat im Alleingang Celtic aus Glasgow verärgert. An diesem Dienstagabend überrollte Borussia Dortmund die schottische Mannschaft und übernahm in der Ligaphase vorübergehend die Führung (7:1)."

Krone (Österreich): "7:1! Adeyemi-Show bei Dortmunder Schützenfest! Borussia Dortmund feierte in der Champions League gegen Celtic Glasgow ein 7:1-Schützenfest. Karim Adeyemi bejubelte einen Dreierpack. Mit dem deutlichen Sieg springen die Schwarz-Gelben vorerst an die Tabellenspitze."