Medien: United-Legende wehrt sich gegen Tuchel-Verpflichtung

IMAGO/Pablo Garcia

Ex-Bayern-Coach Thomas Tuchel wird erneut bei Manchester United gehandelt

Trainer Erik ten Hag steht bei Manchester United (mal wieder) vor der Entlassung. Zwei bis drei "Endspiele" soll der Niederländer noch bekommen. Reißt er das Ruder nicht rum, fliegt er. Als Nachfolger werden derzeit zwei Namen besonders heiß gehandelt. Einer davon ist der von Thomas Tuchel. Vereinslegende Sir Alex Ferguson hat aber offenbar Vorbehalte gegen den Ex-Bayern-Coach.

Der Trainerstuhl von Erik ten Hag bei Manchester United wackelt stärker denn je. Die desaströse 0:3-Packung gegen Tottenham ließ die Rufe nach seiner sofortigen Entlassung in den letzten Tagen immer lauter werden. Gleichzeitig nehmen die Spekulationen um seinen möglichen Nachfolger Fahrt auf.

Einem Bericht der italienischen Sportzeitung "Gazzetta dello Sport" zufolge haben die United-Verantwortlichen derzeit zwei Namen ganz oben auf ihrer Kandidatenliste: Thomas Tuchel und Massimiliano Allegri.

Tuchel: Vom FC Bayern zu Manchester United?

Tuchel hat die Nase dem Vernehmen nach ein Stückchen weiter vorn. Der Ex-Bayern-Trainer sei der "führende Kandidat", behauptet auch die "Gazzetta", deren Informationen sich mit denen von einigen englischen Medien decken. Schon im Frühjahr hatte es zwischen Tuchel und United Kontakt gegeben. Konkret wurden die Gespräche zwischen den beiden Parteien aber nicht.

Schlecht für Tuchel: Ausgerechnet die größte Legende in der ruhmreichen United-Geschichte soll eine klare Tendenz haben. Die "Gazzetta" schreibt, dass sich Sir Alex Ferguson hinter den Kulissen für eine Verpflichtung von Allegri stark macht. Bei ihm sehe Ferguson viele Parallelen zu Carlo Ancelotti, heißt es.

Andere Verantwortliche in Manchester sollen derweil eher Tuchel bevorzugen, unter anderem, weil der Deutsche bereits über Premier-League-Erfahrung verfügt und beim FC Chelsea eindrucksvoll bewiesen hat, dass er selbst die größten Titel liefern kann. Zwar hat auch Allegri in seiner Trainerkarriere schon einiges gewonnen, gecoacht hat der derzeit vereinslose 57-Jährige bisher aber nur in der italienischen Serie A.