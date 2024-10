FC Bayern schlägt Aston Villa - Dämpfer für RB Leipzig

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Der FC Bayern gewinnt bei Aston Villa in der Youth League

Der FC Bayern hat in der Youth League den zweiten Sieg im zweiten Spiel gefeiert. In der Auswärtspartie bei Aston Villa reichte der U19 des deutschen Rekordmeisters ein Treffer zum Dreier. RB Leipzig musste sich derweil Juventus Turin geschlagen geben.

Der FC Bayern bleibt in der Youth League auf Erfolgskurs. Die Münchner gewannen ihr zweites Spiel am Mittwochnachmittag mit 1:0 (0:0) bei Aston Villa. Angreifer Jonah Kusi-Asare erzielte in der 64. Minute den einzigen Treffer des Tages, der dem Nachwuchs des deutschen Rekordmeisters drei weitere Punkte bescherte.

Der FC Bayern hatte sich am ersten Spieltag vor heimischer Kulisse mit 2:1 (0:0) gegen Dinamo Zagreb durchgesetzt. Die Münchner haben in der Ligaphase somit aktuell die Maximalausbeute von sechs Zählern auf der Habenseite.

"Ein Spiel, das alles hatte – typisch englisch, mit intensivem Hin und Her auf englischem Rasen und vielen Torszenen. In der Summe war es ein hart erarbeiteter Sieg. Großes Kompliment an die Jungs, die alles gegeben und auch schwere Phasen als Kollektiv überstanden haben, um sich diesen verdienten Erfolg zu sichern", wird U19-Coach Peter Gaydarov von Vereinsmedien zitiert.

RB Leipzig musste sich am Dienstag dagegen Juventus Turin geschlagen geben. 0:3 (0:1) hieß es nach 90 Minuten aus der Sicht der Sachsen, die nach dem 0:4 (0:2) zum Auftakt gegen Atletico Madrid den nächsten Dämpfer kassierten.

BVB, Bayer Leverkusen und VfB Stuttgart feiern Erfolgserlebnisse

Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart hatten bereits am Dienstag jeweils Erfolgserlebnisse gefeiert.

Der BVB bezwang Celtic mit 4:0 (1:0). Die Schwaben behielten gegen Sparta Prag mit 3:0 (0:0) die Oberhand. Für beide deutsche Vertreter war es der erste Sieg im laufenden Wettbewerb. Borussia Dortmund war zum Auftakt nicht über ein 1:1 (0:1) bei Club Brügge hinausgekommen. Der VfB Stuttgart unterlag mit 0:1 (0:1) bei Real Madrid.

Bayer Leverkusen siegte am Dienstag gegen die AC Mailand mit 3:1 (2:0). Die Rheinländer hatten zuvor bereits Feyenoord mit 2:1 (1:0) bezwungen und haben wie der FC Bayern somit schon sechs Punkte auf dem Konto.