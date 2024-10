Dorsch fiebert Heidenheims Europa-Debüt entgegen

Harry Langer, dpa

Niklas Dorsch und der 1. FC Heidenheim starten in die Ligaphase der Conference League

Mittelfeldspieler Niklas Dorsch will mit dem 1. FC Heidenheim in dieser Saison auch seine persönliche Europapokal-Bilanz aufbessern. Er selbst habe ja schon "ein bisschen Erfahrung sammeln können auf internationaler Ebene", sagte der 26-Jährige vor dem Start der Conference-League-Ligaphase gegen Olimpija Ljubljana diesen Donnerstag (18:45 Uhr/RTL+).

Leider seien die aber "nicht so erfolgreich" gewesen. Er wolle es in dieser Spielzeit nun "besser machen", erklärte der Profi des Fußball-Bundesligisten.

In der Saison 2020/2021 hatte Dorsch mit KAA Gent in der Europa League gespielt. Die Belgier kassierten damals in der Gruppenphase in sechs Partien sechs Niederlagen.

Conference League: Heidenheims internationales Debüt

Dorsch kehrte Ende dieses Sommers vom FC Augsburg nach Heidenheim zurück. Beim 2:0-Auswärtssieg gegen den 1. FSV Mainz 05 am vergangenen Wochenende stand er in der Startelf, sah zehn Minuten vor Spielende aber die Rote Karte.

Es sei natürlich "unglücklich", dass er die kommenden zwei Liga-Partien gesperrt sei, meinte der frühere U21-Nationalspieler. Seine Vorfreude auf die Begegnung mit Ljubljana sei aber riesig, erklärte er.

Die Heidenheimer sind erstmals in ihrer Clubhistorie international dabei. In den Playoffs der Conference League hatten sie sich gegen BK Häcken aus Schweden durchgesetzt.