Olympiasieger Märtens drückt FC Magdeburg die Daumen

IMAGO/Christian Schroedter

Olmypia-Sieger Lukas Märtens drückt dem FC Magedburg die Daumen

Entscheiden will sich Lukas Märtens nicht: Weltrekord über 400 Meter Freistil oder doch lieber der Aufstieg des Herzensklubs? "Schwierig. Aber ich nehme einfach beides, weil man beides schaffen kann", sagte der Schwimm-Olympiasieger und Fußball-Edelfan des 1. FC Magdeburg jüngst der "Sport Bild".

Er selbst hat sich in diesem Sommer schon mal seinen Traum von Gold erfüllt, nun träumt er zusammen mit einer ganzen Stadt von der Bundesliga.

Nach dem starken Saisonstart und sieben Spielen ohne Niederlage steht das Team von Trainer Christian Tietz auf Rang zwei in Liga zwei, ist damit erster Verfolger von Fortuna Düsseldorf.

Ein Aufstieg, sagte Märtens, würde ihn "mindestens genauso sehr" berühren wie der bis 2028 angestrebte Weltrekord über seine Paradestrecke - oder wie zuletzt das historische Gold in Paris, nach dem er seinen Tränen bei der Siegerehrung freien Lauf ließ.

"Ich bin seit mehr als 16 Jahren Fan, habe Höhen und Tiefen durchgemacht", berichtete Märtens und betonte: "Mit dem Verein gehe ich durch alles Gute und Schlechte. Das ist einfach eine Herzenssache."

FC Magdeburg: Vom Abstiegskandidaten in Liga 3 zum Aufstiegskandidaten in der 2. Bundesliga

So wie mittlerweile auch für Tietz, der den FCM zu Corona-Zeiten im Februar 2021 als Abstiegskandidat der 3. Liga übernahm, innerhalb von nur drei Jahren zum Zweitliga-Spitzenteam formte.

Tietz hat sich von der Stimmung in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt anstecken lassen. "Wenn man durch die Stadt geht, hat man das Gefühl, dass die Leute Blau-Weiß atmen", sagte der gebürtige Mannheimer: "Hier ist gefühlt jeder FCM-Fan. Alle kommen ins Stadion und peitschen den Verein über die komplette Spieldauer an. Das ist sehr außergewöhnlich."

So wird es wohl auch am Sonntag (13:30 Uhr/Sky) wieder sein, wenn der Europacup-Sieger von 1974 in der heimischen Avnet Arena die SpVgg Greuther Fürth empfängt. Für Tietz ist ein Aufstieg trotz vier Siegen und drei Remis aus sieben Spielen so früh in der Saison kein Thema.

"Ich möchte in diesen Sphären nicht denken, sondern im Hier und Jetzt bleiben. Ich weiß, wie schwer die Liga ist, in der wir uns befinden", sagte der 53-Jährige.

Das Ziel sei es auch weiterhin, sich "in der 2. Bundesliga zu etablieren. Jedes Jahr", bekräftigte Tietz, "in dem wir drin bleiben, ist ein erfolgreiches."

Doch träumen ist erlaubt, vor allem bei Märtens. Auch er ging in Paris "nur" als Geheimfavorit ins Rennen - und stand am Ende doch sensationell ganz oben.