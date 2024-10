De Jong zum FC Bayern? Insider bewertet Gerüchte

IMAGO/Blanco/PRESSINPHOTO/Shutterstock

Frenkie de Jong ist wohl kein Thema beim FC Bayern

Immer wieder wird Frenkie de Jong mit einem Abschied vom FC Barcelona in Verbindung gebracht. In diesem Zuge wurde auch erneut der FC Bayern als möglicher Abnehmer für den niederländischen Nationalspieler gehandelt. Ein Insider erklärt allerdings nun, dass an den Gerüchten nichts dran ist.

"Fichajes.net" hatte zuletzt erneut vermeldet, dass der FC Bayern weiterhin an einer Verpflichtung von Frenkie de Jong interessiert ist. In dem Bericht des spanischen Online-Portals wurden auch der FC Chelsea, Manchester United und Paris Saint-Germain als Interessenten genannt.

Bereits im Sommer wurde dem deutschen Rekordmeister ein Interesse nachgesagt. Zu einer Verpflichtung des niederländischen Nationalspielers kam es am Ende nicht. "Bild"-Fußballchef Christian Falk hat im Podcast "Bayern Insider" nun klargestellt, dass die Gerüchte um einen Wechsel an die Säbener Straße nicht stimmen.

Kein Wechsel von Frenkie de Jong zum FC Bayern

"Das Gerücht gibt es ja immer wieder. Aber bei dem Mittelfeld, das der FC Bayern aktuell hat, kann ich es mir nur schwer vorstellen", erklärte Falk und verwies auf die Überbesetzung in der Zentrale. Mit Joshua Kimmich, Leon Goretzka, João Palhinha, Konrad Laimer und Aleksandar Pavlović ist die Konkurrenz riesig.

Ein Abschied des 27-Jährigen aus der katalanischen Millionen-Metropole ist dennoch nicht unwahrscheinlich. Die spanische "Sport" berichtete zuletzt, dass der FC Barcelona ein Ultimatum an den Mittelfeldspieler gestellt hat. Verlängert er seinen 2026 auslaufenden Vertrag nicht, würde die Blaugrana de Jong wohl ziehen lassen.

Die Katalanen hatten 2019 rund 85 Millionen Euro für de Jong an Ajax überwiesen. Allerdings stoppten den 54-fachen niederländischen Nationalspieler in den letzten Jahren immer wieder kleinere und größere Verletzungen. So verpasste der Barca-Star unter anderem die Europameisterschaft 2024 in Deutschland.