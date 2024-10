Knatsch um Präsidentenwahl beim SC Freiburg?

IMAGO/Grant Hubbs

Ob Sportvorstand Jochen Saier beim SC Freiburg künftig einen Klub-Präsidenten neben sich hat, ist fraglich

Sportlich läuft es beim SC Freiburg rund. Die befürchtete Krise ist nach dem Ende der Ära Christian Streich ausgeblieben, im Gegenteil: Nach sechs Bundesliga-Spieltagen belegen die Badener mit Julian Schuster an der Seitenlinie Rang vier. Und doch grummelt es vor der Jahreshauptversammlung des Vereins - es geht um politische Fragen.

Mit vier Siegen ist der SC Freiburg unter Streich-Nachfolger Schuster hervorragend in die Saison 2024/25 gestartet - und auch finanziell ist der Klub aus dem Breisgau im Soll. In den vergangenen Jahren meldeten die Kassenwarte stets Bestmarken bei Umsatz und Gewinn, was auch bei der Jahreshauptversammlung am Donnerstag der Fall sein könnte.

Und doch ist derzeit nicht alles eitel Sonnenschein beim SCF. Wie der "kicker" berichtet, stößt vielen Fans sauer auf, dass Präsident Eberhard Fugmann nicht für die Wahl des Vereinspräsidenten kandidiert, das Amt vielmehr schon seit 1. September ruhen lässt.

"Unterschiedliche Auffassungen über die Ausgestaltung des Amtes", werden als Grund in der Einladung an die Mitglieder aufgeführt. Da der Ehrenrat in Absprache mit dem Aufsichtsrat und den Vorständen Jochen Saier (Sport) und Oliver Leki (Finanzen, Marketing und Organisation) keinen Kandidaten aufgestellt hat, fällt die Präsidentschaftswahl wohl ins Wasser.

Laut "kicker" soll bei der Mitgliederversammlung nun diskutiert werden, ob dem SC Freiburg künftig überhaupt noch ein Präsident vorstehen soll und welche Aufgaben er erfüllt.

SC Freiburg: Präsident soll eigentlich Fan-Dialog führen

Beim SC Freiburg war bis 2018 Fritz Keller als Präsident haftender Vorsitzender. Durch eine Satzungsänderung 2018 fielen dem Präsidenten nur noch repräsentative Aufgaben zu, nach Kellers Wahl zum DFB-Präsidenten war das Amt bis 2021 unbesetzt.

Fugmann wurde im Oktober 2021 mit der neu definierten Rolle gewählt, den Dialog mit den Fans federführend zu übernehmen. Für Fugmann als Ehrenamtler alles andere als eine einfache Aufgabe: Der SC Freiburg hat heute rund 70.000 Mitglieder. 2014, als das Amt des Präsidenten eingeführt wurde, waren es noch 7.700.