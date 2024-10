Erling Haaland lüftet süßes Geheimnis - und feiert Rekord

IMAGO/Terje Pedersen

Ex-BVB-Star Erling Haaland zaubert für die norwegische Nationalmannschaft

Perfekter Abend für Erling Haaland: Der Torjäger stellte beim Erfolg der norwegischen Nationalmannschaft in der Nations League zunächst einen neuen Rekord auf. Anschließend lüftete der Ex-BVB-Star dann auch noch ein süßes Geheimnis.

Haaland führte seine Mannschaft am Donnerstagabend in Oslo mit einem Doppelpack zum 3:0-Erfolg gegen Slowenien. Der Angreifer avancierte mit seinen Länderspieltreffern 33 und 34 damit zum Rekordtorschützen Norwegens - im Alter von 24 Jahren!

Die bisherige Bestmarke datierte aus den 1930er Jahren. Während dieser Zeit brachte es Jørgen Juve auf insgesamt 33 Tore für sein Land. "Es ist groß. Es ist historisch. Ich bin glücklich. Es ist ein fantastischer Rekord", kommentierte Haaland seinen Meilenstein, für den er lediglich 36 Länderspiele benötigte.

Der Superstar von Manchester City kann seine Bestmarke in den kommenden Jahren weiter in die Höhe schrauben. Nationalcoach Stale Solbakken zeigte sich nach der Partie ohnehin davon überzeugt, dass der Haaland-Rekord lange Bestand haben wird.

"Das war ein historischer Moment, der in die norwegische Fußballgeschichte eingehen wird", sagte der 56-Jährige gegenüber "NRK".

Erling Haaland plaudert Geheimnis aus

Für Haaland gibt es gleich doppelten Grund zur Freude. Der ehemalige BVB-Profi enthüllte am Donnerstagabend, Vater zu werden.

Der 24-Jährige teilte in den sozialen Medien ein Bild von sich, das ihn mit einem Ball unter dem Trikot als Baby-Bauch und am linken Daumen lutschend zeigt. Haaland kommentierte den Schnappschuss mit einem Baby-Emoji sowie der Ankündigung "soon" (bald).

"Es ist fantastisch für Erling. Ich freue mich sehr für ihn. Für ihn ist es ein großer Tag. Es macht unglaublich viel Spaß, und Vater zu werden ist für ihn wahrscheinlich noch größer als Torschütze zu werden", freute sich Nationalmannschaftskollege Morten Thorsby mit ihm.