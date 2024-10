Schweiz bleibt in Nations League punktlos

IMAGO/Marko Metlas

Die Schweiz verliert auch in Serbien

Die Fußball-Nationalmannschaft der Schweiz hat in der Nations League den nächsten Rückschlag kassiert und auch ihr drittes Spiel verloren.

Das Team von Trainer Murat Yakin unterlag am Samstagabend in Leskovac 0:2 (0:1) gegen die bis dahin sieglosen Serben und bleibt Schlusslicht in der Gruppe A4. Am Dienstag stehen die Schweizer daheim gegen Dänemark (20.45 Uhr/DAZN) durchaus unter Druck.

Dem Gladbacher Nico Elvedi unterlief ein Eigentor zur Führung der Serben (45.+1), vorausgegangen war die Vorarbeit des früheren deutschen U21-Nationalspielers Lazar Samardzic, Aleksandar Mitrovic (61.) erhöhte.

Der Ex-Gladbacher und - Schalker Breel Embolo verschoss für die Schweiz einen Elfmeter (72.).

Yakin hatte in Torwart Gregor Kobel (Dortmund) sowie Silvan Widmer (Mainz), Elvedi und Kapitän Granit Xhaka (Leverkusen) vier Bundesliga-Profis in der Startelf aufgeboten, der Stuttgarter Fabian Rieder wurde eingewechselt.