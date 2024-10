Bemerkenswerte Zahlen: Hält Bayerns Mega-Serie gegen Barca?

IMAGO/Xavi Bonilla/DeFodi Images

Wiedersehen mit dem FC Bayern für Robert Lewandowski und Hansi Flick

Was für eine Konstellation: Der FC Bayern München trifft am Mittwochabend (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker bei sport.de) in der Champions League auf den FC Barcelona – ein emotionales Wiedersehen für zwei der größten Figuren beider Klubs.

Auf der einen Seite Hansi Flick, der die Bayern 2020 zum historischen Sextuple führte und seit diesem Sommer höchst erfolgreich bei Barca an der Seitenlinie steht. Auf der anderen Seite Robert Lewandowski, der ehemalige Bayern-Torjäger, der nun die Offensive der Katalanen anführt.

Für Flick und Lewandowski ist es mehr als nur ein Spiel. Ersterer übernahm die Bayern im November 2019 und legte auf Anhieb die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte hin. Sechs Titel in einem Jahr – das schaffte vor ihm nur Pep Guardiola.

Lewandowski, der von 2014 bis 2022 das Bayern-Trikot trug und mit 344 Toren in 375 Pflichtspielen einer der erfolgreichsten Torjäger des Klubs wurde, trifft auf seinen Nachfolger Harry Kane.

Mit insgesamt 96 Treffern in der Königsklasse steuert Lewandowski auf die magische 100-Tore-Marke zu - eine Grenze, die bisher nur Cristiano Ronaldo und Lionel Messi geknackt haben (Quelle: Stats Perform/sport.de).

FC Bayern kämpft gegen Auswärts-Durststrecke an

Für den FC Bayern geht es derweil auch darum, die aktuelle Auswärts-Durststrecke zu beenden. In allen vier CL-Gastspielen des Jahres 2024 blieben die Münchner ohne Sieg – eine Serie, die zuletzt vor acht Jahren (Februar bis September 2016) so lange andauerte.

Immerhin: In den bisherigen 15 Duellen zwischen FC Bayern und FC Barcelona gewannen die Münchner elfmal, während die Katalanen nur zweimal erfolgreich war.

Besonders die jüngsten Partien verliefen aus Barca-Sicht enttäuschend: In den letzten vier Duellen blieb Barca ohne Torerfolg – ein Novum in der bewegten Europapokal-Geschichte des Vereins.

Das letzte Tor gegen die Bayern erzielte Luis Suárez 2020 beim denkwürdigen 2:8 im Rahmen des Finalturniers in Lissabon, der letzte Sieg liegt sogar noch weiter zurück – im Jahr 2015, als die Katalanen letztmals die Champions League gewannen.