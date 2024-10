Dynamo-Joker erklärt jüngste Leistungsexplosion

IMAGO/Lutz Hentschel

Jonas Sterner (M.) ist Stammspieler bei Dynamo Dresden

Bei seinen ersten sechs Auftritten im Trikot von Dynamo Dresden blieb Jonas Sterner noch einigermaßen blass. Die Leihgabe von Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel explodierte erst am vergangenen Wochenende so richtig, als er beim Last-Minute-Remis gegen Rot-Weiss Essen an zwei Toren direkt beteiligt war. Seine beste Saisonleistung hatte dabei einen speziellen Grund, wie Sterner selbst verriet.

Der 22-Jährige lieferte klar sein bestes Spiel ab, seitdem er im August von den Kieler Störchen zu Dynamo Dresden in die 3. Liga gekommen war.

Das zwischenzeitliche 2:2 in der 78. Minute erzielte er per kunstvollem Linksschuss selbst, beim 3:3-Ausgleich durch Stefan Kutschke lieferte Sterner die mustergültige Flanke zum Kopfballtor. Dabei war Sterner selbst erst in der 73. Minute eingewechselt worden, wie bei insgesamt sechs seiner bislang sieben Auftritte für die Sachsen.

Für den Linksfuß sei dabei laut eigener Aussage entscheidend gewesen, dass er von Cheftrainer Thomas Stamm endlich auf seiner präferierten rechten Außenposition aufgestellt wurde.

"Die Abläufe sind da für mich einen Ticken klarer, weil ich dort meine ersten Profi-Jahre gespielt habe", wurde Sterner in der "Bild" zitiert und bestätigte, dass er sich auf der rechten Außenbahn wohler fühle als im Zentrum, wo er bei seinen ersten Einsätzen für die Sachsen noch aufgestellt wurde.

Lob von Dynamo-Trainer Thomas Stamm

"Außen habe ich mehr Platz, um Flanken zu bringen, was eigentlich auch meine Stärke ist", führte Sterner dazu weiter aus.

Und auch sein Dresdner Cheftrainer Stamm hatte nach dem Unentschieden gegen Essen lobende Worte für die Leihgabe übrig: "Er war richtig gut drin. Mit seiner Art, seiner Laufintensität und den Flanken sorgt er für eine gewisse Torgefahr. Wir haben schon überlegt, ob wir mit ihm auf der Position starten."

Ob es am kommenden Spieltag dann womöglich zum zweiten Startelf-Einsatz für Sterner reichen wird, steht am Mittwochabend fest, wenn es ins Auswärtsspiel gegen Wehen Wiesbaden geht.