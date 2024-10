Eintracht-Youngster erhält Startelf-Garantie

IMAGO/RHR-FOTO

Can Uzun wird am Donnerstag für die Eintracht auflaufen

Eintracht Frankfurts Neuzugang Can Uzun steht vor seiner Premiere in der Startelf.

Wie Trainer Dino Toppmöller auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel in der Europa League gegen Riga FS am Donnerstag (18.45 Uhr) erklärte, habe Uzun "in den letzten Wochen richtig gute Schritte gemacht, gut trainiert und nach Einwechslungen gezeigt, dass er Einfluss auf das Spiel nehmen kann". Nach dem Erfolg bei Besiktas Istanbul (3:1) will die SGE den zweiten Sieg im dritten Spiel einfahren.

Uzun, der im Sommer vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg gekommen war, freut sich auf seine Premiere. Ungeduldig sei er trotz der wenigen Spielzeit nie geworden. "Natürlich will jeder Spieler jedes Spiel spielen. Aber ich vertraue mir und meinem Coach. Wir haben einen Plan zusammen gemacht, alles ist intakt", sagte er: "Ich habe jetzt nicht zwei Jahre lang kein Fußball gespielt."

Weitere Änderungen verriet Toppmöller nicht, komplett durchrotieren wolle er aber nicht. "Wenn du junge Spieler ins Spiel bringst, die nicht diesen Rhythmus haben, brauchst du trotzdem ein gut funktionierendes Gerüst um sie herum. Wenn du sechs Neue bringst, die nicht diesen Rhythmus haben, ist es für jeden einzelnen schwerer."

Die SGE werde "grundsätzlich den ein oder anderen Wechsel in der Startelf haben, das hatten wir in den letzten Spielen immer". Ob das auch Torjäger Omar Marmoush betreffen könnte, lies Toppmöller offen.