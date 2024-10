Stolzer Flick sieht noch mehr Luft nach oben bei Barca

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Hansi Flick besiegte am Mittwochabend mit seinem FC Barcelona den FC Bayern

Der FC Barcelona ist unter dem neuen Cheftrainer Hansi Flick wieder eine der heißesten Aktien in ganz Fußball-Europa geworden. Am Mittwochabend wurde der FC Bayern sensationell deutlich mit 4:1 geschlagen. Die Spielidee des deutschen Coaches ist unübersehbar und fruchtet bis dato herausragend. Erhaltene Komplimente reicht der Barca-Trainer direkt an die Mannschaft weiter, sieht aber auch noch klares Steigerungspotenzial.

Zunächst fand der ehemalige Bayern-Trainer bei "DAZN" lobende Worte für die Moral seiner Elf, die während der ersten Halbzeit einige knifflige Minuten zu überstehen hatte, nachdem Harry Kane zum zwischenzeitlichen Ausgleich getroffen hatte.

"Ich bin stolz darauf, wie wir zurückgekommen sind nach dem 1:1. Da haben wir eine Phase gehabt, in der wir einfach nicht mutig waren. Wir sind dann aber wieder gut ins Spiel zurückgekommen", meine Flick, dessen Team noch vor dem Seitenwechsel die Treffer zum 2:1 und 3:1 gelangen.

Vor allem mit der taktischen Disziplin gegen den Ball sowie der Effizienz vor dem gegnerischen Tor zeigte sich der 59-Jährige hochzufrieden: "Wir haben die Torchancen hervorragend herausgespielt, da muss man ein Riesenkompliment machen. Ich bin happy, weil es eine sehr, sehr junge Mannschaft ist. [...] Ich bin sehr stolz."

Flick lobt mutige Spielweise seiner Mannschaft

Das ebenso hohe wie risikoreiche Anlaufen des Gegners mit einer Verteidigungslinie auf Höhe der Mittellinie zogen die Flick-Schützlinge praktisch 90 Minuten lang durch. Barca hielt den FC Bayern so weitestgehend vom eigenen Tor fern und zeigte sich selbst im Umschaltspiel immer wieder gedanken- und handlungsschneller als die Münchner.

"Es ist eine Idee, die wir implementiert haben, die die Mannschaft sehr gut umsetzt. Es ist sehr mutig, aber auch gewollt", erklärte Flick über die eindrucksvolle Taktik seines Teams, die bisweilen der Spielweise des FC Bayern sogar sehr ähnelt.

Bei allem Lob benannte der langjährige Co-Trainer der Nationalmannschaft aber auch noch Verbesserungspotenzial: "Wir haben Probleme, wenn wir Druck auf den Ball bekommen. Da müssen wir die Dinge besser machen, wenn wir keinen Druck auf den Ball bekommen, dass wir die Tiefe besser absichern. Diesen Mix herauszufinden, dafür brauchen wir mehr Trainingseinheiten. Die haben wir im Moment nicht, weil wir alle drei Tage spielen."

Insgesamt habe Flick aber den Eindruck, dass seine Mannschaft es "sehr gut" mache: "Man hat das Gefühl, dass sie die taktischen Vorgaben direkt umsetzen und das ist sehr schön", freute sich der Coach über den ersten Sieg des FC Barcelona gegen den FC Bayern nach zuvor sechs Niederlagen am Stück.