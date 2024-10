"Bayern kam lachend und ging mit eingezogenem Schwanz"

IMAGO/Xavi Urgeles

Harry Kane (M.) erzielte das einzige Tor der Münchner im Camp Nou

Der FC Bayern hat am Mittwochabend eine heftige 1:4-Klatsche bezogen. Im altehrwürdigen Camp Nou stand es bereits zur Pause 1:3 gegen die Münchner, im zweiten Durchgang legte die junge Barca-Mannschaft des deutschen Cheftrainers Hansi Flick noch einen Treffer hinterher. Die internationalen Medien gingen anschließend hart mit dem deutschen Rekordmeister ins Gericht. Die Pressestimmen.

SPANIEN

As: "Dieses Barca ist furchteinflößend. Flicks Team erlebte eine Katharsis gegen die Bayern, ihren gefürchtetsten Rivalen, und schlug sie mit einem herausragenden Raphinha 4:1. (...) Barca hat etwas geschafft, das nur wenigen Mannschaften gelingt: Die Bayern dazu zu bringen, die Arme zu senken. Angesichts des Ergebnisses und im Angesicht des Spiels."

Mundo Deportivo: "Ein Barca, auf das man stolz sein kann, überwältigt die Bayern. Historischer Triumph mit einem Dreierpack von Raphinha und einem Tor von Lewandowski, der gegen die Bayern nicht jubelte, die lachend kamen und mit eingezogenem Schwanz wieder gehen."

Sport: "Dass Fußball eine Geisteshaltung ist, zeigen Spieler wie Raphinha und begeisternde Siege wie der gegen die Bayern. Der Culé ist verliebt in Flick, den Trainer, der es geschafft hat, die Stimmung im Verein, in der Mannschaft und bei den Fans zu verändern. Es bedurfte eines ehemaligen Bayern-Mannes auf der Trainerbank, damit Barca sein Schreckgespenst überwinden konnte, ein Trauma im wahrsten Sinne des Wortes. Die Bayern hatten ihre letzten sechs Spiele gewonnen, aber gestern wurden sie von einem wilden Barça mit 4:1 niedergeschlagen. Es ist offiziell: Barca ist zurück."

El País: "Barcelona verschlingt endlich den Angstgegner Bayern München! Es gibt Herausforderungen, die keine Wartezeit für Mannschaften haben, die so siegeshungrig sind wie Barca. Die Blaugrana waren unersättlicher und unbarmherziger als die Bayern. [...] Das Stadion wurde an einem denkwürdigen Abend für Barcelona zum Beben gebracht. Die kollektive Leistung war ebenso bewundernswert wie der Hattrick von Raphinha, nachdem Barcelona vier Spiele in Folge kein Tor gegen Bayern erzielt hatte. Die Ohnmacht der Bayern war ebenso offensichtlich wie das Selbstvertrauen und die Überzeugung von Barça."

Marca: "Barca ist mehr als bereit für den Clásico. Der Start in die Woche der Wahrheit könnte nicht besser sein, denn die Bayern haben sie in letzter Zeit immer wieder auf die Probe gestellt, manchmal sogar auf unverschämte Weise, wie bei der 2:8-Niederlage in Lissabon. Die Mannschaft von Flick hat nun ihre Serie von sechs Niederlagen in Folge gegen die Bayern gestoppt und vor dem Clásico am Samstag im Bernabéu einen dringend benötigten Selbstvertrauensschub erhalten."

DEUTSCHLAND

Bild: "Dieses Wiedersehen haben sie sich ganz anders vorgestellt! Der FC Bayern kassiert gegen Ex-Trainer Hansi Flick und Ex-Stürmer Robert Lewandowski eine heftige Klatsche – 1:4 in Barcelona. Flick demontiert Bayern – und schießt die Münchener auf Tabellenplatz 23! Dort steht der Rekordmeister in der neuen Gesamt-Tabelle nach dem dritten Spieltag – und zittert plötzlich ums Weiterkommen."

Kicker: "Hansi Flick und sein FC Barcelona zerlegen – beim ersten Wiedersehen seit seinem Abschied 2021 aus München – den FC Bayern. Und das hochverdient. Die Katalanen zeigen dem deutschen Rekordmeister nicht nur die Grenzen auf, sondern auch schonungslos die Lücken im System."

Süddeutsche Zeitung: "Flicks Tempofußball überrollt den FC Bayern. Der FC Bayern hat sich in den vergangenen Jahren in Barcelona den Ruf des 'Ogre' erworben, so werden in Katalonien Ungeheuer in Schauermärchen genannt. Aus guten Gründen. Zuletzt hatte der FC Bayern sechs Siege hintereinander gegen die Katalanen gesammelt. Der 'Oger', wie er auf Deutsch heißen würde, trat am Mittwochabend in ockerfarbener Uniform an. Doch er wurde ziemlich grün und blau geschlagen."

England

The Sun: "HARRY PAIN - Harry Kane erzielt ein Wundertor, aber ein Ex-Premier-League-Star lässt Bayern München mit einem Hattrick für Barcelona verstummen."

The Guardian: "Das war nicht nur ein Sieg, es war ein Exorzismus."

Daily Mail: "Barcelona verprügelt Bayern"

Österreich

Krone: "Barcelona zerlegt Bayern."

Schweiz

Tagesanzeiger: "Barça zerzaust Bayern."

Blick: "Drei Tore bei Münchner Schmach: Raphinha erledigt Bayern im Alleingang."