Feiger Angriff auf Mannschaftsbus des FC Bayern

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Der Mannschaftsbus des FC Bayern

Nicht nur in sportlicher Hinsicht verlief die Reise des FC Bayern zum FC Barcelona in dieser Woche überaus schlecht, unterlagen die Münchner gegen die Blaugrana doch mit 1:4. Wie erst jetzt herauskam, wurde der versammelte Bayern-Tross auch noch Opfer einer hinterhältigen Attacke auf den Mannschaftsbus.

Während der Anfahrt auf das Olympiastadion von Barcelona, wo am Mittwochabend das Champions-League-Duell zwischen Barca und dem deutschen Rekordmeister ausgetragen wurde, sei der FCB-Mannschaftsbus mit Steinwürfen attackiert worden.

Darüber berichtete nun die "Bild" und führte aus, dass der Vorfall mittlerweile durch den FC Bayern bestätigt wurde.

Mehrere Unbekannte hätten das Fahrzeug demzufolge mit Steinen beworfen und sichtbare Schäden sowohl an der Fahrertür als auch an mehreren Fenstern verursacht. In einem Fenster soll sogar ein Loch entstanden sein.

Die wichtigste Nachricht in diesem Zusammenhang: Verletzte gab es bei der feigen Steinwurf-Attacke auf den Bus zum Glück keine.

Täter bislang noch nicht identifiziert

Dennoch wird die Aktion im Vorfeld des Königsklassen-Spiels wohl noch ein Nachspiel haben. Der FC Bayern hat den Vorfall nach "Bild"-Informationen umgehend der UEFA gemeldet. Der europäische Verband und Veranstalter der Champions League werde nun eine Untersuchung einleiten.

Ob die Attacke der bisher nicht identifizierten Personen noch Konsequenzen für den FC Barcelona haben wird, ist noch ungewiss. Derzeit läuft die vollständige Aufarbeitung der Geschehnisse noch.

Die Partie wurde am Mittwochabend nicht im altehrwürdigen Camp Nou ausgetragen. Die eigentliche Heimspielstätte des FC Barcelona wird derzeit umfangreich modernisiert und ausgebaut, soll im Frühjahr 2025 wieder für den Pflichtspielbetrieb eröffnen. Nach Fertigstellung aller Baumaßnahmen sollen demnächst 105.000 Zuschauer im Camp Nou Platz finden.