Absagenflut bei den Three Lions

AFP/SID/Antti Aimo-Koivisto

Ohne viele Stars: Lee Carsley

Englands Fußball-Interimsnationaltrainer Lee Carsley muss bei seiner Abschiedsvorstellung in der Nations League in Griechenland am Donnerstag sowie gegen Irland am Sonntag gleich auf acht nominierte Spieler verzichten.

Wie der nationale Verband FA mitteilte, stehen Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool), Phil Foden, Jack Grealish (beide Manchester City), Cole Palmer, Levi Colwill (beide FC Chelsea), Aaron Ramsdale (FC Southampton), Declan Rice und Bukayo Saka (beide FC Arsenal) dem EM-Zweiten nicht zur Verfügung.

Einige dieser Stars hatten sich am Wochenende in der Premier League offensichtlich verletzt. Grealish war gar trotz vorheriger Verletzung von Carsley berufen worden, der am 1. Januar für Thomas Tuchel weichen muss.

Morgan Rogers von Aston Villa wurde am Montagabend zum ersten Mal in die A-Nationalmannschaft berufen. Auch Jarrod Bowen (West Ham) und Jarrad Branthwaite (FC Everton) sowie die noch nicht bei den Three Lions eingesetzten Tino Livramento von Newcastle United und James Trafford (FC Burnley) erhielten nachträgliche Einladungen.