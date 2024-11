Medien: Stuttgarter Top-Talent bereits heiß begehrt

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

VfB-Coach Sebastian Hoeneß (r.) ermöglichte Jarzinho Malanga sein Champions-League-Debüt

Jarzinho Malanga gilt als eines der größten Talente in den Reihen des VfB Stuttgart. Nachdem er in der U23-Mannschaft der Schwaben in der 3. Liga bereits viele gute Leistungen gezeigt hatte, durfte er in der letzten Woche erstmals auch für die Profis ran. Die Gerüchteküche um Malanga läuft derweil längst heiß.

In der 80. Minute im Champions-League-Heimspiel gegen Atalanta war es in der vergangenen Woche soweit: Beim Stand von 0:1 wechselte Cheftrainer Sebastian Hoeneß den Youngster Jarzinho Malanga ein und machte ihn so zum zweitjüngsten Königsklassen-Debütanten in der Stuttgarter Vereinsgeschichte.

Die 0:2-Heimpleite gegen das Team aus Bergamo konnte Malanga zwar nicht verhindern, dennoch wird ihm sein erster Profi-Einsatz gewiss für immer in guter Erinnerung bleiben.

Von VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth gab es trotz der Niederlage nach Spielende lobende Worte, am "Sky"-Mikrofon sprach er von einem "ersten Ausrufezeichen" sowie einem "tollen Einstand" des gerade 18-Jährigen.

Hoeneß hat Malanga-Entwicklung beim VfB "ganz genau im Blick"

Der variabel einsetzbare Mittelfeldspieler empfahl sich bis dato mit 13 Einsätzen in der U23-Auswahl der Schwaben für höhere Aufgaben. In der 3. Liga sammelte Malanga nämlich bereits sechs Scorerpunkte, kombiniert aus zwei Treffern und vier Torvorlagen.

Laut "Sky"-Informationen hat der Teenager, der seit dem B-Jugend-Alter für die Schwaben spielt, nach seinem guten Saisonstart in der 3. Liga bereits "das Interesse von verschiedenen Vereinen geweckt".

Malanga selbst wolle sich dem Medienbericht zufolge aber langfristig beim VfB Stuttgart durchsetzen und mittelfristig weiter Fuß im Profi-Kader von Sebastian Hoeneß fassen.

Der Stuttgarter Cheftrainer selbst soll dem Bericht zufolge "sehr viel" von Malanga halten und die fußballerische Entwicklung des hochveranlagten Offensivspielers "ganz genau im Blick" haben.