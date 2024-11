FC Bayern setzt Flügelstürmer auf die Streichliste

IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Wie geht es für Kingsley Coman und Serge Gnarby beim FC Bayern weiter?

Mit Michael Olise, Serge Gnabry, Kingsley Coman und Leroy Sané ist der FC Bayern auf den offensiven Flügeln stark besetzt. Zur kommenden Saison soll wohl ein Spieler den Klub verlassen.

Wie die "Sport Bild" berichtet, wollen die Verantwortlichen des FC Bayern weitere Gehaltskosten im kommenden Jahr einsparen. Daher stehe ein Flügelstürmer auf der Streichliste.

Zu den Kandidaten, die gehen dürfen, zählen demnach Gnabry, Coman und Sané.

Gnabry ist vertraglich noch bis 2026 an den FC Bayern gebunden. Unter Trainer Vincent Kompany zeigte die Formkurve des DFB-Stars zuletzt wieder nach oben. Um sich für eine weitere Beschäftigung in München zu empfehlen, müsste der 29-Jährige weiter liefern, heißt es in dem Bericht.

Coman gelte dagegen als heißester Verkaufskandidat. Der Franzose stand schon im vergangenen Sommer vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien. Der Deal kam aber nicht zustande.

"Sport Bild" zufolge ist ein Abschied nach der Saison nach wie vor vorstellbar. Allerdings winken dem FC Bayern wohl "nur" 30 bis 35 Millionen Euro. Im Sommer hatte der deutsche Rekordmeister noch 40 Millionen Euro für den Nationalspieler, der vertraglich noch bis 2027 gebunden ist, gefordert.

Coman stehe einem Wechsel grundsätzlich offen gegenüber, allerdings wolle er nicht auf sein üppiges Gehalt von 17 Millionen Euro verzichten. Die Suche nach einem Abnehmer könnte sich daher schwierig gestalten.

Sané hingegen wolle gerne beim FC Bayern bleiben. Sein Vertrag läuft allerdings am Saisonende aus. Dem Bericht zufolge liegt dem 28-Jährigen noch kein konkretes Angebot der Bosse vor, es habe bislang nur einen Austausch gegeben.

Bei einer Verlängerung müsste Sané aber wohl Gehaltsabstriche machen.

Wanner als Ass im Ärmel des FC Bayern

Mit Paul Wanner, der noch bis zu Saisonende vom FC Bayern an den 1. FC Heidenheim verliehen ist, haben die Münchner zudem noch ein Ass im Ärmel.

Der Youngster soll rund zwei Millionen Euro verdienen - und würde damit perfekt zum Sparkurs des deutschen Rekordmeisters passen.