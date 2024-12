Dynamo Dresden verkündet überraschenden Transfer

IMAGO/Lutz Hentschel

Kyu-hyun Park (l.) verlässt Dynamo Dresden

Überraschender Abschied von Dynamo Dresden: Die Sachsen verkündeten am Montag, dass Abwehrspieler Kyu-hyun Park die SGD verlässt und am 1. Januar 2025 in seine Heimat zurückkehrt. Der südkoreanische Erstligist Daejeon Hana Citizen sichert sich die Dienste des 23-Jährigen.

Kyu-hyun Park verlässt Dynamo Dresden und wechselt ins südkoreanische Fußball-Oberhaus. Das gab der Drittligist am Montag bekannt. Ob eine Ablöse fließt, ist nicht bekannt. Der Vertrag des Linksverteidigers lief allerdings noch bis Ende Juni 2026.

"In gemeinsamen Gesprächen haben wir die Situation für beide Seiten offen analysiert und sind zum Entschluss gekommen, dass aufgrund der großen Konkurrenzsituation auf seiner Position eine neue Aufgabe für ihn der sinnvollste Schritt sein kann. In seiner Heimat kann er sich nun erneut beweisen. Wir sind froh, dass er nach der langen Verletzungspause wieder schmerzfrei ist und an sein Leistungsniveau anknüpfen kann. Im Namen der Sportgemeinschaft möchte ich mich für sein stets professionelles und herzliches Auftreten auf und neben dem Platz bedanken und wünsche Parki für die Zukunft alles erdenklich Gute", sagte Thomas Brendel, Geschäftsführer Sport der SGD.

Dynamo Dresden: Nach der Genesung folgt der Abschied

Der zweimalige Nationalspieler Südkoreas hatte zuletzt am 11. Mai 2024 die Fußball-Schuhe für Dynamo geschnürt, anschließend setzten hartnäckige Probleme im Leisten- und Adduktorenbereich den Abwehrspieler monatelang außer Gefecht. Erst als Park sich die Weisheitszähne ziehen ließ, ließen die Beschwerden nach.

Kyu-hyun Park verlässt die SG Dynamo Dresden und schließt sich ab 1. Januar 2025 dem südkoreanischen Erstligisten Daejeon Hana Citizen FC an. Danke für Deinen Einsatz in Schwarz-Gelb und alles Gute für die Zukunft, Parki! 🫶👉 https://t.co/aPx4ftVR41 #sgd1953 pic.twitter.com/aKaUc8hhv0 — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) 16. Dezember 2024

"Die Schmerzen sind bei ihm - Stand jetzt - erstmal weg. Hoffentlich hilft es ihm, dass er in den nächsten Wochen intensiv trainieren kann", führte Trainer Thomas Stamm Ende Oktober aus. "Aber er wird Zeit brauchen, weil er keinen Rhythmus hat."

Anschließend gab Park zumindest bei einem Testkick sein Comeback, in einem Pflichtspiel wird er aber wohl nicht mehr für Dresden auflaufen.