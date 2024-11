Hertha BSC klärt Präsidenten-Frage - Neuer Job für Dardai

IMAGO/nordphoto GmbH / Engler

Drescher ist neuer Präsident bei Hertha BSC

Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat sich für die Zukunft neu aufgestellt. Auf der Mitgliederversammlung am Sonntag stimmten die Mitglieder über ihren neuen Präsidenten ab. Ex-Trainer und Vereinsikone Pal Dardai bekommt unterdessen in Berlin einen neuen Job.

Fabian Drescher bleibt Präsident von Hertha BSC. Der 42-Jährige erhielt am Sonntag auf der Mitgliederversammlung des Hauptstadtklubs 2983 Stimmen (81,7 Prozent). Der Rechtsanwalt hatte das Amt seit dem Tod von Kay Bernstein im Januar kommissarisch bekleidet, unter Bernstein war er bereits Vizepräsident. Nun steht er in den nächsten vier Jahren an der Spitze der Alten Dame.

"Ich habe in den letzten Monaten gezeigt, dass ich ein solches Team führen kann. Ich kann Kay nicht ersetzen, aber ich werde seinen Weg weiterführen", sagte Drescher über den von Ex-Präsident Bernstein eingeschlagenen "Berliner Weg". Der 43-Jährige war im Januar überraschend verstorben.

Hertha-Präsident: "Wir sind auf dem Weg der Gesundung"

Bei der Wahl setzte sich der gebürtige Berliner gegen die Unternehmer Uwe Dinnebier (582 Stimmen) und Stepan Timoshin (15) sowie Ex-Hertha-Profi Wolfgang Sidka (64) und Gastronom Olaf Brandt (7) durch. Drescher ist seit 2016 Teil des Präsidiums, schon nach seiner fünfminütigen Vorstellung wurde er mit Standing Ovations gefeiert, ebenso nach der Wahl.

"In den letzten Jahren und Monaten wurden neue Strukturen geschaffen und auf sportlicher Ebene wichtige Weichen gestellt. Die Mannschaft ist gespickt aus dem eigenen Nachwuchs. Wir sind auf dem Weg der Gesundung", sagte Drescher in seiner Rede. "Das Wichtigste: Wir haben Vertrauen zurückgewonnen. Wir spüren Zusammenhalt, wie ich ihn noch nie gespürt habe."

Der neue Hertha-Präsident will für den "Traum Bundesliga" weiter auf die Jugendarbeit und Förderung eigener Talente setzen.

Neuer Job für Pal Dardai bei Hertha BSC

Außerdem verkündete Geschäftsführer Thomas E. Herrich, dass Vereinsikone Pal Dardai künftig in anderen Bereichen im Klub tätig sein werde. "Pál bleibt unserem Verein erhalten: Künftig wird er uns im Scouting – insbesondere im osteuropäischen Raum – unterstützen und auch als Markenbotschafter für uns tätig sein."

Dardai wurde zunächst zwischen 1997 und 2012 als Spieler zur Vereinslegende der Hertha, dann betreute er den Klub dreimal (2015-2019, 2021 und 2023-2024) als Cheftrainer.