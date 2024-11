Mega-Gehalt für Musiala beim FC Bayern? Das sagt Nagelsmann

IMAGO/Germany v Denmark

Steigt Jamal Musiala beim FC Bayern zum Top-Verdiener auf?

Bundestrainer Julian Nagelsmann will sich nicht in die aktuelle Diskussion um eine mögliche Vertragsverlängerung von Jamal Musiala beim FC Bayern inklusive Gehaltssprung einschalten.

"Er wird sicherlich auch zukünftig gut verdienen, Fußballer verdienen ja grundsätzlich sehr ordentlich. Aber ehrlich gesagt ist mir das wurscht", sagte der frühere Chefcoach des deutschen Rekordmeisters auf der DFB-Pressekonferenz am Montag.

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hatte zuvor in seiner "Sky"-Kolumne erklärt, nach seiner Ansicht dürfe es bei Musiala in Sachen Salär "keine Grenze" geben. "Du brauchst ihn nicht nur aus sportlichen Gründen, sondern auch als Gesicht des FC Bayern, wo bald einige aktive Spieler wegbrechen werden. Du brauchst Musiala als Werbegesicht für die internationale Vermarktung. Das ist ein Wert, den du mit Geld gar nicht bezahlen kannst."

Musiala, der in der laufenden Saison bereits bei 13 Scorerpunkten in 14 Pflichtspielen für den FC Bayern steht und zuletzt auch unter Nagelsmann im DFB-Team einmal mehr auftrumpfte, ist vertraglich nur noch bis 2026 an den deutschen Rekordmeister gebunden.

"Musiala hat meiner Meinung nach freie Wahl. Er kann die Zahlen praktisch selbst eintragen, so wie es Franz Beckenbauer früher einmal über mich gesagt hat. Wenn Manuel Neuer und Lewandowski 25 Millionen im Jahr verdienen oder verdient haben, bin ich der Meinung, dass Musiala auch in diese Kategorie gehört", so Matthäus.

FC Bayern: 150 Millionen Euro für Jamal Musiala?

Der Weltmeister von 1990 rechnete vor: "Fünf Mal 25 Millionen plus Signing Fee, das wären 150 Millionen. Das wäre ein guter Preis und eine aus meiner Sicht angemessene Summe."

Interesse an Musiala soll es vor allem in der englischen Premier League geben. Dort könnte der 21-Jährige vermutlich noch einmal deutlich mehr verdienen als in München.

"Wenn die Bayern einen Ersatz für Musiala suchen würden, müsste er zunächst einmal gehen wollen - und die Bayern müssten allein schon 150 Millionen an Ablöse für einen neuen Spieler seiner Klasse bezahlen", schrieb Matthäus.