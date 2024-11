IMAGO/Markus Ulmer

Minjae Kim köpfte den FC Bayern zum Heimsieg gegen PSG

Der FC Bayern bleibt auf Erfolgskurs. Die Münchner feierten durch das 1:0 gegen Paris Saint-Germain in der Champions League am Dienstagabend bereits den siebten Pflichtspielsieg ohne Gegentor in Serie. Die Pressestimmen zur Begegnung:

Deutschland

ntv.de: "Platzverweis und Torwartpatzer lassen FC Bayern jubeln. Im Schlüsselspiel gegen Paris St. Germain behält der FC Bayern die Nerven. Einen Fehler des Torwarts bestrafen die Münchner eiskalt, später fliegt der Ex-Dortmunder Ousmane Dembélé vom Platz. Der dritte Sieg im fünften Champions-League-Gruppenspiel ist von immenser Bedeutung."

kicker: "Kim nutzt Torwartfehler: Bayern besiegt dezimiertes PSG. Bayern München hat sich gegen ein dezimiertes Paris am Dienstagabend mit 1:0 durchgesetzt. Ein Torwartfehler brachte den FCB auf Kurs."

Süddeutsche Zeitung: "Der FC Bayern besiegt den Pariser Cirque des erreurs. Die Münchner gewinnen die Neuauflage des Champions-League-Finals von 2020 gegen Paris Saint-Germain mit 1:0 und machen einen großen Schritt fürs Weiterkommen in der Königsklasse. Min-jae Kim gelingt ein besonderes Tor."

Der Spiegel: "Die Bayern machen es jetzt immer zu null. Der FC Bayern gewinnt in der Champions League gegen PSG. Möglich macht das ein Torwartwechsel beim Gegner, ein dummer Platzverweis – und die neue Defensivstärke unter Trainer Vincent Kompany."

Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Bayern gewinnen dank Kim. Die Bayern sammeln drei wichtige Punkte in der Champions League. Die direkte Qualifikation für das Achtelfinale ist wieder in Reichweite. Den Siegtreffer erzielt ein Abwehrspieler."

Frankreich

L'Équipe: "PSG wird von Bayern München geschlagen und gerät in der Champions League immer tiefer in die Krise. PSG hat am Dienstag in der Champions League in München gegen den FC Bayern mit 0:1 verloren. Der französische Meister belegt drei Spiele vor Ende der Ligaphase den 26. Platz in der Tabelle."

Le Parisien: "Paris wehrt sich, aber es geht unaufhaltsam bergab. Am Dienstag ging der Hauptstadtklub in der Allianz Arena, mit Matvey Safonov in der Startelf und schuldig am Münchner Tor, in der Champions League wieder einmal unter. Der europäische Horizont verdunkelt sich weiter."

Le Monde: "Bei nur noch drei ausstehenden Spielen ist selbst das Erreichen der K.o.-Runde für den französischen Meister, der auf Platz 26 und damit außerhalb der Playoff-Ränge liegt, keine Selbstverständlichkeit. Im Januar ist PSG bei Manchester City zu Gast, außerdem stehen schwierige Auswärtsspiele bei Red Bull Salzburg und Stuttgart an."

RMC Sport: "Am fünften Spieltag der Champions-League-Phase musste sich PSG am Dienstag bei Bayern München mit 0:1 geschlagen geben. In der Tabelle ist Paris drei Spieltage vor Schluss virtuell aus dem Wettbewerb ausgeschieden."

Le Figaro: "Die Pariser, die in der zweiten Halbzeit nur noch zu zehnt waren, mussten am fünften Spieltag der Champions League gegen den FC Bayern München antreten. Die Qualifikation rückt in weite Ferne."