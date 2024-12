DFB-Karriere? Inter-Star hat "klare Priorität"

IMAGO/Fabrizio Andrea Bertani

Yann Aurel Bisseck (l.) hat sich bei Inter Mailand durchgesetzt

Yann Aurel Bisseck hat sich längst vom Top-Talent des 1. FC Köln zur wichtigen Stammkraft beim italienischen Top-Klub Inter Mailand entwickelt. Es scheint bei dem 24-Jährigen nur noch eine Frage der Zeit, bis er endlich auch für die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft debütieren darf.

Bei den deutschen Junioren-Auswahlen war der gebürtige Kölner eine feste Größe, spielte seit der U17 für durchgehend für alle DFB-Nachwuchsteams.

Der Sprung in die deutsche A-Nationalmannschaft blieb Bisseck bislang aber noch verwehrt, trotz mittlerweile 25 Serie-A- und acht Champions-League-Einsätze.

Theoretisch könnte der Innenverteidiger, der die doppelte Staatsbürgerschaft besitzt, auch noch für die Nationalmannschaft Kameruns auflaufen. Gegenüber der "Sport Bild" meinte Bisseck allerdings dazu: "Ich habe mich noch für nichts entschieden, meine klare Priorität ist aber der DFB, ich habe dort alle Jugendmannschaften durchlaufen."

Der Inter-Verteidiger habe laut eigener Aussage auch schon direkten Kontakt zu Bundestrainer Julian Nagelsmann gehabt, verriet Bissek: "Ich finde es sehr cool, dass sich der Bundestrainer bei all den Dingen, um die er sich kümmern muss, bei mir persönlich meldet. Das schätze ich über alle Maße, das ist ein großes Zeichen des Respekts", sagte er.

Laufender Inter-Vertrag bis 2029

Bei Inter Mailand hat der Defensivmann einen langfristigen Vertrag bis 2029 in der Tasche, entwickelte sich zuletzt unter Cheftrainer Simone Inzaghi zu einer wichtigen Personalie in der Hintermannschaft. Beim Auswärtssieg am 23. November bei Hellas Verona (5:0) erzielte Bisseck sein erstes Saisontor.

Als fußballerisches Vorbild benannte der 1,96-m-Hüne übrigens Antonio Rüdiger von Real Madrid: "Bei ihm denken die Gegner vor Anpfiff: 'Och nee, auf den habe ich heute gar keinen Bock.' So will ich auch in die Psyche meiner Gegner kommen. Eines Tages mit Antonio Rüdiger in der Nationalmannschaft zusammen zu verteidigen – das wäre mein absoluter Traum."