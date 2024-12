Hecking spricht Wechsel-Verbot beim VfL Bochum aus

IMAGO/Eduard Martin

Dieter Hecking will den VfL Bochum vor dem Abstieg bewahren

Wer soll den VfL Bochum vor dem Abstieg bewahren? Mit Bernardo kehrte zuletzt immerhin ein Schlüsselspieler der vergangenen Saison auf den Platz zurück. Auf dem Brasilianer ruhen große Hoffnungen im Kampf um den Klassenerhalt.

Der VfL Bochum hat eine Herkules-Aufgabe vor sich. Vor dem 13. Spieltag liegt der Revierklub in der 1. Bundesliga mit lediglich zwei Pünktchen auf dem 18. Tabellenplatz und wartet weiter auf seinen ersten Sieg. Auf den Relegationsplatz hat das Team von Dieter Hecking bereits acht Punkte Rückstand.

Um den Abstieg doch noch zu verhindern, müssen Siege her. Dabei soll auch Bernardo helfen. Der Verteidiger, der in der vergangenen Saison einer der besten Spieler war, soll dabei helfen. Nachdem sich der Brasilianer in der Sommer-Vorbereitung verletzt, feierte er gegen den VfB Stuttgart sein Comeback. Nun soll der 29-Jährige zu alter Stärke zurückfinden und die Defensive des VfL stabilisieren.

Hecking: "Können es uns nicht leisten, Qualität abzugeben"

Auch deshalb will Cheftrainer Hecking von einem möglichen Abgang im Winter nichts wissen. Im Interview mit der "WAZ" sprach der 60-Jährige ein Machtwort: "Bei Bernardo wird es von mir ein Veto geben. Wir können uns gar nicht erlauben, einen Spieler seiner Qualität abzugeben. Im Winter ist es ein Puzzle und ich weiß aktuell nicht, was wir zusammengesetzt bekommen."

Zur Erinnerung: Im Sommer hätte Bochum den Brasilianer bei einem guten Angebot wohl abgegeben. Interesse soll es unter anderem von Borussia Mönchengladbach und Union Berlin gegeben haben. Nach der Verletzung zerschlug sich ein Transfer jedoch.

Während Bernardo also auf jeden Fall in Bochum bleiben soll, sieht die Situation bei einigen Spielern anders aus. "Der Kader ist derzeit zu groß. Wir müssen also gucken, was suchen wir, was ist auf dem Markt. Erste Einschätzungen habe ich abgegeben", erklärte Hecking.

VfL Bochum: Sommer-Neuzugang schon wieder auf dem Absprung?

Als Kandidaten gilt unter anderem auch Dani de Wit. Der Niederländer, der im Sommer ablösefrei aus Alkmaar kam, konnte die in ihn gesetzten Erwartungen bisher nicht erfüllen und hat unter Hecking einen schweren Stand. Gut möglich, dass der 26-Jährige im Winter eine Flucht aus Bochum anstrebt.

Zudem steht wohl auch Aliou Baldé im Abseits. Die Leihe des Guineers könnte vorzeitig abgebrochen werden, nachdem er von Hecking bereits zweimal suspendiert wurde.